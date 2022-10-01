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Первая лига. Полтава разошлась миром с Черниговом
По голу от каждого из коллективов
Фото: СК Полтава / Автор невідомий
СК "Полтава" впервые для себя на уровне Первой лиги сыграл вничью. Произошло событие в поединке против "Чернигова", и в целом этот результат следует считать закономерным.
Оба гола произошли в первом тайме. Открыли счет гости: лидер полтавчан Щербак протянул мяч центром вперед и отдал немного левее на Стрельцова, а тот уже пробил мимо голкипера. Однако вскоре "тигры" восстановили паритет: мяч после удара Мироненко метров с двадцати рикошетом отлетел к Вовку, а тот разобрался в ситуации в центре штрафной.
Полтавчане немного больше атаковали, однако и черниговцы не отсиживались в обороне и периодически создавали серьезные проблемы защите хозяев. Однако одни и другие больше ничего не реализовали. Фактически, эта ничья не в пользу ни "малиново-золотых", ни "желто-черных", ведь из-за нее они остались в нижней части таблицы группы Б.
Полтава. Стадион: "Молодежное"
Главный арбитр: Дмитрий Осауленко (Киев)
Ассистенты: Алексей Дубовой (Луганск), Ирина Петрова (Новая Каховка)
СК Полтава - ФК Чернигов 1:1
Голы: Евгений Стрельцов 8 - Роман Вовк 25
СК Полтава (старт): Ян Вичный, Богдан Бычков, Валерий Курелех, Дмитрий Щербак, Евгений Стрельцов, Владислав Даниленко, Николай Бужин, Ян Костенко, Дмитрий Копитов, Егор Коваленко, Александр Томенко
ФК Чернигов (старт): Александр Ширай, Анатолий Романченко, Дмитрий Мироненко, Андрей Лакеенко, Мирослав Сердюк, Виталий Ментей, Артур Быбик , Николай Сираш, Максим Сердюк, Роман Вовк, Дмитрий Кулык
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