Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полтава - Чернигов: смотреть онлайн - Прямая видеотрансляция
Матч аутсайдеров
pfl.ua
Обе команды этого сезона выиграли всего по одному матчу и пока идут в нижней части таблицы. Для тех и других игра с прямым конкурентом должна стать хорошим стимулом пополнить свой очковый багаж.
Первая лига. 6-й тур
1 октября. Полтава. Начало в 12:00
"Полтава" - "Чернигов"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Арсенал - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.10.2022
- Calciomercato: Рома заинтересовалась Малиновским
- Холанд: Реал был третьей опцией для перехода. Гвардиола – лучший тренер мира
- В Запорожье отменили матчи, которые должны были пройти в эти выходные
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
Новости по теме
- 22:45 Украинские Вторая попытка сыграть Металлурга и Горняка-Спорта, карпатское дерби во Львове. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 20:22 Украинские Оболонь выходит в лидеры, матч Металлурга перенесли на сутки. Таблица и результаты тура Первой лиги
- 23:12 Украинские Буйволы против волков, заочная погоня за лидерство в группе Б. Что смотреть в субботу в Первой лиге
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet