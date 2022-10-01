Полтава - Чернигов: смотреть онлайн - Прямая видеотрансляция

Обе команды этого сезона выиграли всего по одному матчу и пока идут в нижней части таблицы. Для тех и других игра с прямым конкурентом должна стать хорошим стимулом пополнить свой очковый багаж.

Первая лига. 6-й тур

1 октября. Полтава. Начало в 12:00

"Полтава" - "Чернигов"