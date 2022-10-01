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Полтава - Чернигов: смотреть онлайн - Прямая видеотрансляция

Первая лига
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Матч аутсайдеров

Полтава - Чернигов: смотреть онлайн - Прямая видеотрансляция

pfl.ua

UA-Футбол
Новина українською

Обе команды этого сезона выиграли всего по одному матчу и пока идут в нижней части таблицы. Для тех и других игра с прямым конкурентом должна стать хорошим стимулом пополнить свой очковый багаж.

Первая лига. 6-й тур
1 октября. Полтава. Начало в 12:00
"Полтава" - "Чернигов"

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В статье: СК Полтава ФК Чернигов
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