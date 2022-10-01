Диназ - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Диназ" в этом сезоне в родных стенах уже давал бой "Карпатам", даже вел в счете по ходу встречи, однако уступил. Теперь команду Александра Головко ожидает не менее серьезное испытание командою Юрия Калитвинцева. Удастся ли хозяевам создать проблемы лидеру лиги?

Первая лига. 6-й тур

Демидов. Начало в 14:00

"Диназ" - "Полесье"