  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Диназ - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Диназ - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Еще один поединок шестого тура 1Л

Диназ - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Диназ" в этом сезоне в родных стенах уже давал бой "Карпатам", даже вел в счете по ходу встречи, однако уступил. Теперь команду Александра Головко ожидает не менее серьезное испытание командою Юрия Калитвинцева. Удастся ли хозяевам создать проблемы лидеру лиги?

Первая лига. 6-й тур
Демидов. Начало в 14:00
"Диназ" - "Полесье"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Диназ (Вышгород)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде