Первая лига
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Диназ - Полесье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Еще один поединок шестого тура 1Л
Фото: ФК Нива Тернопіль / Автор невідомий
"Диназ" в этом сезоне в родных стенах уже давал бой "Карпатам", даже вел в счете по ходу встречи, однако уступил. Теперь команду Александра Головко ожидает не менее серьезное испытание командою Юрия Калитвинцева. Удастся ли хозяевам создать проблемы лидеру лиги?
Первая лига. 6-й тур
Демидов. Начало в 14:00
"Диназ" - "Полесье"
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