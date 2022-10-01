Первая лига. Полесье Юрия Калитвинцева разгромило Диназ Александра Головко

Житомирское "Полесье" благодаря победе в Демидове сохранило первую строчку таблицы в группе Б Первой лиги.

Интрига в игре по большому счету умерла вместе с первым голом Будковского. Но даже любители фантастики должны были поставить крест на надеждах "Диназа" сегодня зацепиться за очки вместе со свистком на перерыв. К тому времени житомиряне уже вели 3:0 и уверенно шли к своей пятой в шести играх победе в сезоне.

Дублем сегодня отметился Будковский: первый гол форвард "Полесья" забил, сыграв на добивании, а второй результативный удар пришел после фланговой подачи от Вакулы. Во время третьего гола роль исполняющего обязанности хозяина чужого штрафного взял на себя Кушниренко: теперь навес шел из углового, а защитник житомирян его замкнул.

После перерыва игра уже шла по счету. "Полесье" однозначно выглядело острее и интереснее впереди, но при этом позволяло играть и "Диназу", у которого также несколько неплохих моментов у ворот гостей было. Вряд ли можно было ожидать чего-то большего от подопечных Александра Головко: сегодня игру полностью контролировали житомиряне.

Конечно, не обошлось без пенальти в пользу "Полесья" (похоже, каждый рефери должен выразить свое уважение в адрес житомирян через 11-метровый): Шастал наткнулся на защитника при входе в штрафную "Диназа", Грицук улучшил свою статистику голов с 11-метрового. Точку поставил сам Шастал, когда замкнул передачу с левого края от Шаповала.

Команда Юрия Калитвинцева при любых обстоятельствах сохранит первое место в таблице своей группы еще на неделю. "Диназ" терпит третье поражение в сезоне и расположился на шестой строчке таблицы.

Демидов. Стадион "Диназ Демидов"

Главный арбитр: Клим Заброда (Киев)

Ассистенты: Александр Матяш (Полтава), Сергей Дарийчук (Черновцы)

Диназ - Полесье 0:5

Голы: Филипп Будковский 11, Филипп Будковский 30, Богдан Кушниренко 36, Василий Грицук 86 (пен.), Дмитрий Шастал 89

Диназ: Вадим Солдатенко, Ннабуиге Ричмонд Чуквуэмека (Владислав Гарнага 46), Валентин Корешков (Станислав Пестрецов 86), Сергей Ичанский, Александр Литвинов, Олег Вакуленко, Олег Кос, Ярослав Богунов, Максим Кулиш (Джилиндо Безгубченко 60), Сергей Белоус, Андрей Волошин

Полесье: Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Владислав Вакула (Василий Грицук 60), Владислав Огиря, Евгений Морозко (Илья Чередниченко 46), Денис Янаков (Дмитрий Шастал 46), Владислав Шаповал, Вадим Червак, Филипп Будковский, Артём Козак (Максим Андрущенко 70), Богдан Кушниренко (Евгений Микитюк 77)