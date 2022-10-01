Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Горняк-Спорт - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Перенесенный с пятницы поединок тура
ПФЛ
Эта встреча должна была состояться вчера в Запорожье, однако из-за проклятой русни и обстрелов мирной колонны было принято решение не играть на "Славутич-Арене" и вообще провести поединок в Горишние Плавни. Запорожцы в прошлом туре потерпели первое поражение в сезоне, а вот горошнеплавненцы наоборот - впервые победили.
Первая лига. 6-й тур
1 октября. Горишние плавни. Начало в 14:00
"Горняк-Спорт" - "Металлург"
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Заявка Украины на вступление в НАТО стала неожиданностью для администрации Байдена – СМИ
- Игрок Тоттенхэма потратил около миллиона фунтов на улучшение своей игры
- Металлист - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 1 октября 2022
- В Запорожье отменили матчи, которые должны были пройти в эти выходные
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка новичка сборной Украины. ФОТО
Новости по теме
- 22:45 Украинские Вторая попытка сыграть Металлурга и Горняка-Спорта, карпатское дерби во Львове. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 13:43 Украинские В Запорожье отменили матчи, которые должны были пройти в эти выходные
- 23:32 Украинские Кременчуг и Запорожье открывают шестой тур. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet