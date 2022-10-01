Горняк-Спорт - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Эта встреча должна была состояться вчера в Запорожье, однако из-за проклятой русни и обстрелов мирной колонны было принято решение не играть на "Славутич-Арене" и вообще провести поединок в Горишние Плавни. Запорожцы в прошлом туре потерпели первое поражение в сезоне, а вот горошнеплавненцы наоборот - впервые победили.

Первая лига. 6-й тур

1 октября. Горишние плавни. Начало в 14:00

"Горняк-Спорт" - "Металлург"