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Горняк-Спорт - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Перенесенный с пятницы поединок тура

Горняк-Спорт - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

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Эта встреча должна была состояться вчера в Запорожье, однако из-за проклятой русни и обстрелов мирной колонны было принято решение не играть на "Славутич-Арене" и вообще провести поединок в Горишние Плавни. Запорожцы в прошлом туре потерпели первое поражение в сезоне, а вот горошнеплавненцы наоборот - впервые победили.

Первая лига. 6-й тур
1 октября. Горишние плавни. Начало в 14:00
"Горняк-Спорт" - "Металлург"

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлург (Запорожье)
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