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Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты – Прикарпатье. Смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Дерби

Карпаты – Прикарпатье. Смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Карпаты

Новина українською

В рамках шестого тура Первой лиги львовские "Карпаты" сыграют с "Прикарпатьем". Территориально команды расположены друг от друга в 130 километрах, поэтому это своеобразное Западное дерби. Теперь коллективы идут рядом в турнирной таблице: львовяне занимают третье место, а ивано-франковчане находятся ступенькой ниже. Правда, разрыв между командами в пять очков. Смогут ли "Карпаты" сегодня его увеличить и продолжить борьбу за лидерство в группе Первой лиги?

"Карпаты" 16:00 "Прикарпатье"

Первая лига, шестой тур

Стадион "Украина" (Львов)

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Карпаты (Львов)
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