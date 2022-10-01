Карпаты – Прикарпатье. Смотреть онлайн, видеотрансляция

В рамках шестого тура Первой лиги львовские "Карпаты" сыграют с "Прикарпатьем". Территориально команды расположены друг от друга в 130 километрах, поэтому это своеобразное Западное дерби. Теперь коллективы идут рядом в турнирной таблице: львовяне занимают третье место, а ивано-франковчане находятся ступенькой ниже. Правда, разрыв между командами в пять очков. Смогут ли "Карпаты" сегодня его увеличить и продолжить борьбу за лидерство в группе Первой лиги?

"Карпаты" 16:00 "Прикарпатье"

Первая лига, шестой тур

Стадион "Украина" (Львов)