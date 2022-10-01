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Первая лига. Металлург одолел Горняк-Спорт

Первая лига
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Запорожцы выходят на второе место в таблице

Первая лига. Металлург одолел Горняк-Спорт

Новина українською

Запорожский "Металлург" одолел в многострадальном поединке шестого тура Первой лиги "Горняк-Спорт". Напомним, что сначала игру перенесли на сутки из Запорожья в Горишние Плавни.

Сам матч нельзя сказать, что оказался ярким. В первом тайме "металлурги" держали мяч, однако скорости были очень невысоки. Хотя свой шанс гости нашли: Сад запер навес Дворовенко. Хозяева затруднились ответить и тем: у команды Игоря Жабченко, проводившего двухсотый матч в качестве тренера команд Первой лиги, возникали огромные трудности даже с переходом центральной линии поля.

На второй тайм команды сразу выйти не смогли, так как во время перерыва в регионе раздалась воздушная тревога из-за потенциального ракетного удара россиян. Футболисты вынуждены были последовать в укрытие и снова сумели вернуться на поле более чем через час.

Во второй половине встречи гости больше контролировали мяч и были ближе к тому, чтобы удвоить свое преимущество, нежели футболисты "Горняка-Спорт" - к ничьей. "Металлурги" имели несколько неплохих моментов, но счет так и остался минимальным до конца поединка.

Таким образом, "металлурги" одержали третью победу в текущем сезоне Первой лиги, и благодаря этим заработанным трем очкам, поднялись на вторую позицию в таблице и имеют на игру меньше "Оболони", которая возглавляет группу. "Горняк-Спорт" предпоследний.

Горишние Плавни. Стадион "Юность"
Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)
Ассистенты: Павел Почепецкий (Днепр), Юрий Вашкевич (Чернигов)
Горняк-Спорт - Металлург 0:1
Гол: Валерий Сад 14
Горняк-Спорт (старт): Максим Коваленко, Глеб Сметанин, Даниил Хондак, Роман Бодня, Артём Сёмка, Сулейман Сейтхалилов, Владислав Шинкаренко, Владислав Горбаченко, Алексей Малаки, Денис Пидручный, Максим Цвиренко
Металлург (старт): Назар Байда, Богдан Сокол, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец, Владислав Дворовенко, Сергей Палюх, Богдан Векляк, Сергей Басов, Александр Снижко

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В статье: Горняк-Спорт (Горишние Плавни) Металлург (Запорожье)
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