Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первая лига. Металлург одолел Горняк-Спорт
Запорожцы выходят на второе место в таблице
Запорожский "Металлург" одолел в многострадальном поединке шестого тура Первой лиги "Горняк-Спорт". Напомним, что сначала игру перенесли на сутки из Запорожья в Горишние Плавни.
Сам матч нельзя сказать, что оказался ярким. В первом тайме "металлурги" держали мяч, однако скорости были очень невысоки. Хотя свой шанс гости нашли: Сад запер навес Дворовенко. Хозяева затруднились ответить и тем: у команды Игоря Жабченко, проводившего двухсотый матч в качестве тренера команд Первой лиги, возникали огромные трудности даже с переходом центральной линии поля.
На второй тайм команды сразу выйти не смогли, так как во время перерыва в регионе раздалась воздушная тревога из-за потенциального ракетного удара россиян. Футболисты вынуждены были последовать в укрытие и снова сумели вернуться на поле более чем через час.
Во второй половине встречи гости больше контролировали мяч и были ближе к тому, чтобы удвоить свое преимущество, нежели футболисты "Горняка-Спорт" - к ничьей. "Металлурги" имели несколько неплохих моментов, но счет так и остался минимальным до конца поединка.
Таким образом, "металлурги" одержали третью победу в текущем сезоне Первой лиги, и благодаря этим заработанным трем очкам, поднялись на вторую позицию в таблице и имеют на игру меньше "Оболони", которая возглавляет группу. "Горняк-Спорт" предпоследний.
Горишние Плавни. Стадион "Юность"
Главный арбитр: Денис Резников (Каменское)
Ассистенты: Павел Почепецкий (Днепр), Юрий Вашкевич (Чернигов)
Горняк-Спорт - Металлург 0:1
Гол: Валерий Сад 14
Горняк-Спорт (старт): Максим Коваленко, Глеб Сметанин, Даниил Хондак, Роман Бодня, Артём Сёмка, Сулейман Сейтхалилов, Владислав Шинкаренко, Владислав Горбаченко, Алексей Малаки, Денис Пидручный, Максим Цвиренко
Металлург (старт): Назар Байда, Богдан Сокол, Егор Шалфеев, Валерий Сад, Алексей Сидоров, Владимир Белоцерковец, Владислав Дворовенко, Сергей Палюх, Богдан Векляк, Сергей Басов, Александр Снижко
Популярное сейчас
- Металлист - Шахтер: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
- Игрок Тоттенхэма потратил около миллиона фунтов на улучшение своей игры
- Россияне обстреляли инфраструктуру в Одесской области и жилой дом в Николаеве
- Кремень в кризисе? Оболонь спокойно побеждает в Кременчуге
- Златан во главе легионов: швед показал кадры своего актерского дебюта
- Красотка дня. Девушка молодой итальянской звезды, забившей победный гол в ворота Англии. ФОТО
Новости по теме
- 22:45 Украинские Вторая попытка сыграть Металлурга и Горняка-Спорта, карпатское дерби во Львове. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 13:43 Украинские В Запорожье отменили матчи, которые должны были пройти в эти выходные
- 23:32 Украинские Кременчуг и Запорожье открывают шестой тур. Что смотреть в пятницу в Первой лиге