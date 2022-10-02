Ковпак готовится к четвертой победе подряд, безумная заруба аутсайдеров в Черновцах. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

На второе октября запланированы три поединка в Первой лиге. На Западе пройдут два матча с участием плюс-минус равных команд: здесь интрига должна быть до последних минут. А вот на Востоке история обратная: все выглядит так, что у хозяев не будет особых хлопот с результатом.

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Группа А

"Эпицентр" - "Нива"

Дунаевцы. Начало в 13:30

Этот поединок можно считать основным в последний день недели. "Нива" умеет больно кусать, что доказала против "Карпат" и "Полесья": первые с огромным трудом победили, вторые - вообще согласились на ничью. Но это в родных стенах. На выезде "буйволы" пока не выглядят столь же уверенно: сыграли вничью со скромным "Диназом", уступили "Прикарпатью" и только после этого одолели предпоследнюю команду Запада, "Мариуполь". "Эпицентр" очень порадовал на прошлой неделе во встрече против "Карпат": эффективная игра впереди, неплохая сзади умноженная на проблемы с реализацией львовян привели к сенсационной победе. Ложкой дегтя стало истерическое поведение Сергея Нагорняка, который слишком агрессивно указывал четвертому арбитру на ошибки. Следует напомнить господину наставнику, что он только тренер команды Первой лиги, а не финалиста Лиги чемпионов: на этом уровне могут ошибаться все, в том числе арбитры, а иногда и тренеры.

"Буковина" - "Мариуполь"

Черновцы. Начало в 15:00

Для аутсайдеров проходных игр никогда нет: в каждой игре стоит брать очки, ведь позже, оглядываясь в прошлое, с горечью придется вспоминать предыдущие неудачи. Поэтому воскресная дуэль между "Буковиной" и "Мариуполем" будет матчем за жизнь для обоих. По крайней мере, на данном этапе сезона. Черновчане и приазовцы единственные на Западе, кто еще не побеждал, много пропускают и немного забивают. Казалось, классическая история всех худших команд таблицы. Но у "Буко" и "Марика" есть и светлые пятна: по ходу текущего сезона они провели по одному очень мощному матчу против грандов своей группы. Черновчане неделю назад буквально возили весь первый тайм "Полесье". Мариупольцы перед этим отыгрались против того же "Полесья" с 0:2, но проиграли, когда арбитр нашел у них удаление, а также едва не удержали ничью против "Эпицентра". Если сейчас оба коллектива выйдут с таким же настроем, игра обещает выйти удивительно интригующей.

Группа Б

"ЛНЗ" - "Скорук"

Черкассы. Начало в 12:00

С момента назначения Александра Ковпака на должность главного тренера "ЛНЗ" команда не потеряла ни одного очка и даже ни разу не пропустила. Отчасти это связано в том числе с удобным календарем, ведь на этом отрезке почти не было встреч с прямыми конкурентами по местам в верхней половине таблицы. Исключением можно считать разве "Кремень", но из-за молодости кременчужане далеко не всегда стабильный коллектив. В воскресенье особых проблем тоже не должно быть. "Скорук" пока замыкает таблицу Восточной конференции только с двумя очками, правда, и матчей сыграно вместе с "Горняком-Спортом" наименьшее количество. Последний раз томаковцы выходили на поле еще две недели назад против "Оболони" - проиграли, но старались дать бой.