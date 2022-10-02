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Каретник: Спасибо ВСУ за возможность играть в любимую игру

Первая лига
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Футболист рад возвращению в Украину

Каретник: Спасибо ВСУ за возможность играть в любимую игру

Getty Images

Новина українською

Новичок "Полтавы" Сергей Каретник прокомментировал свой дебют за полтавский клуб и анонсировал интервью прес-службе клуба:

"Благодарю всех родных за то, что рядом со мной. Спасибо ВСУ за возможность играть в любимую игру.

На все вопросы отвечу в интервью", - написал Каретник в инстаграмме.

Напомним, Каретник перешел в "Полтаву" из "Динамо" Владивосток. В 2013 году он переехал в россию и получил гражданство, а после этого играл за ряд клубов низших российских лиг.

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В статье: Полтава Сергей Каретник
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