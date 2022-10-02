Каретник: Спасибо ВСУ за возможность играть в любимую игру

Новичок "Полтавы" Сергей Каретник прокомментировал свой дебют за полтавский клуб и анонсировал интервью прес-службе клуба:

"Благодарю всех родных за то, что рядом со мной. Спасибо ВСУ за возможность играть в любимую игру.

На все вопросы отвечу в интервью", - написал Каретник в инстаграмме.