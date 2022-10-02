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Каретник: Спасибо ВСУ за возможность играть в любимую игру
Футболист рад возвращению в Украину
Getty Images
Новичок "Полтавы" Сергей Каретник прокомментировал свой дебют за полтавский клуб и анонсировал интервью прес-службе клуба:
"Благодарю всех родных за то, что рядом со мной. Спасибо ВСУ за возможность играть в любимую игру.
На все вопросы отвечу в интервью", - написал Каретник в инстаграмме.
Напомним, Каретник перешел в "Полтаву" из "Динамо" Владивосток. В 2013 году он переехал в россию и получил гражданство, а после этого играл за ряд клубов низших российских лиг.
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Источник:Інстаграм Каретника
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