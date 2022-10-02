ЛНЗ продолжает победную серию. На этот раз капитулировал Скорук

Черкасский "ЛНЗ" продолжил победную серию в Первой лиге до четырех игр подряд. Новой жертвой "фиолетово-белых" стал аутсайдер Востока, "Скорук".

Черкащане быстро заняли выгодное для себя положение, открыв счет уже в дебюте игры: Сторчоус в течение одной атаки дважды замыкал фланговые передачи, но пробить Варцабу удалось только со второй попытки.

Матч вообще не был богат на события и опасные моменты. "ЛНЗ" в целом контролировал ход событий в игре, однако минимальное преимущество оставляло варианты на возможный неожиданный гол гостей. Фактически последние вопросы снял к концу часа игры Тищенко: Солдат обыгрался со Сторчоусом на правом фланге и отдал передачу на правый край штрафной, там вингер черкащан пробил голкипера от угла вратарского.

Последние минуты больше запомнились не футболом, а большим количеством жестких столкновений. Меньше всего в такой силовой борьбе повезло Бейеру, который провел на поле после выхода на замену менее десяти минут и с клубным врачом покинул пределы поле.

Последний гол в игре на свой счет записал суперсаб Александра Ковпака, Евдокимов. После кросса с левого края на дальнюю стойку и скидки в центр штрафной Евдокимов пробил Варцабу.

"ЛНЗ" продолжает делить первую строчку в группе Б с "Оболонью", однако опережает киевлян по дополнительным показателям. "Скорук" все еще без побед в этом сезоне замыкает таблицу.

Черкассы. Стадион: "Черкассы Арена"

Главный арбитр: Александр Титов (Донецк)

Ассистенты: Владимир Алавук (Киев), Андрей Бахметьев (Харьков)

ЛНЗ - Скорук 3:0

Голы: Андрей Сторчоус 9, Иван Тищенко 59, Антон Евдокимов 85

ЛНЗ: Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок, Игорь Солдат, Андрей Сторчоус (Владислав Хамелюк 80), Владислав Нехтий (Павел Замуренко 88), Олег Тарасенко, Иван Тищенко (Антон Евдокимов 68), Антон Савин (Максим Тяпкин 80), Олег Синегуб, Никита Полюлях (Сергей Копил 88), Андрей Ляшенко

Скорук: Игорь Варцаба, Станислав-Нури Малыш, Александр Мишуренко (Антон Шарко 73), Артем Перебора, Святослав Шаповалов, Игорь Коцюмака, Михаил Лаптев (Даниил Боженар 35 (Алексей Раззуваев 81)), Владислав Клименко, Дмитрий Плахтырь (Эрик Бэйэр 72 (Денис Сорока 81)), Богдан Шмигельский, Тимофей Сухарь

Предупреждения: Максим Лопырёнок 15, Андрей Сторчоус 37, Никита Полюлях 64 - Михаил Лаптев 13, Богдан Шмигельский 71