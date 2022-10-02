Первая лига
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ЛНЗ - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча команд из разных полюсов таблицы
Фото: МФК Металург / Автор невідомий
"ЛНЗ" выглядит очевидным фаворитом в паре. Команда Александра Ковпака выиграла уже три подряд поединка. Однако "Скорук" умеет создавать проблемы и раньше чуть не отобрал очки у другого представителя верхней части таблицы, "Оболони".
Первая лига. 6-й тур
Черкассы. Начало в 12:00
"ЛНЗ" - "Скорук"
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