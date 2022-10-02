ЛНЗ - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"ЛНЗ" выглядит очевидным фаворитом в паре. Команда Александра Ковпака выиграла уже три подряд поединка. Однако "Скорук" умеет создавать проблемы и раньше чуть не отобрал очки у другого представителя верхней части таблицы, "Оболони".

Первая лига. 6-й тур

Черкассы. Начало в 12:00

"ЛНЗ" - "Скорук"