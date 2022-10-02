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ЛНЗ - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Встреча команд из разных полюсов таблицы

ЛНЗ - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: МФК Металург / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"ЛНЗ" выглядит очевидным фаворитом в паре. Команда Александра Ковпака выиграла уже три подряд поединка. Однако "Скорук" умеет создавать проблемы и раньше чуть не отобрал очки у другого представителя верхней части таблицы, "Оболони".

Первая лига. 6-й тур
Черкассы. Начало в 12:00
"ЛНЗ" - "Скорук"

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В статье: ЛНЗ (Черкассы) Скорук (Томаковка)
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