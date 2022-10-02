  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Эпицентр - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция.
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция.

Первая лига
(2 голосов)

Интересная дуэль в Дунаевцах

Эпицентр - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция.

Фото: ФК Епіцентр / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Нива" в начале текущего сезона не лучшим образом выступает на выезде, а сегодня придется играть в гостях против одного из лидеров чемпионата, "Эпицентра". После победы подолян над "Карпатами" на прошлой неделе ожидания от коллектива очень высоки. Удержат ли планку?

Первая лига. 6-й тур
Дунаевцы. Начало в 13:30
"Эпицентр" - "Нива"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Тернополь) Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде