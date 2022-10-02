Первая лига
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Эпицентр - Нива: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция.
Интересная дуэль в Дунаевцах
Фото: ФК Епіцентр / Автор невідомий
"Нива" в начале текущего сезона не лучшим образом выступает на выезде, а сегодня придется играть в гостях против одного из лидеров чемпионата, "Эпицентра". После победы подолян над "Карпатами" на прошлой неделе ожидания от коллектива очень высоки. Удержат ли планку?
Первая лига. 6-й тур
Дунаевцы. Начало в 13:30
"Эпицентр" - "Нива"
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