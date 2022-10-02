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Первая лига. Буковина празднует волевую победу над Мариуполем
Важны три очка над прямым конкурентом
Фото: ФК Буковина / Автор невідомий
"Буковина" открыла счет своим победам в нынешнем чемпионате Первой лиги. Команда Андрея Мельничука в родных стенах одолела "Мариуполь".
Черновчане более агрессивно начали игру, однако сами же пропустили. Грубая ошибка одного из защитников "желто-черных" привела к выходу Быковского на свидание с голкипером, которое он воплотил в гол.
Но дальше все складывалось в пользу "Буко". Вскоре после пропущенного Палагнюк заработал пенальти, который сам реализовал. Еще до свистка на перерыв одна из атак "Буковины" правым краем почти захлебнулась, но мяч удачно отскочил к Столяру, а тот с линии штрафной здорово положил снаряд под левую штангу. Во втором тайме Палагнюк забросил головой мяч в сетку после мягкого навеса от Паламарчука.
Не могло обойтись в игре без больших стычек. Еще в первом тайме хватало нервов и фолов со стороны обеих команд, а апогеем стала потасовка перед финальным свистком, в которой разве что Палагнюк не участвовал. Все завершилось тремя желтыми и одной красной.
"Буковина" предпоследняя, но отрывается от "Мариуполя" – приазовцы замыкают таблицу группы А.
Черновцы. Стадион "Буковина"
Главный арбитр: Назарий Дёрдь (Ужгород)
Ассистенты: Сергей Наскалов (Киев), Виктор Аврамчук (Киевская область)
Буковина - ФСК Мариуполь 3:1
Голы: Василий Палагнюк 15 (пен.), Владимир Столяр 29, Василий Палагнюк 77 - Игорь Быковский 6
Буковина: Виталий Чеботарев, Василий Гакман, Николай Ляшенко (Виталий Фарасеенко 56), Артур Новотрясов, Илья Скрипник, Владимир Столяр (Андрей Шишигин 71), Артем Цурупин, Иван Паламарчук (Александр Жумыга 90+4), Василий Палагнюк, Кирилл Прокопчук, Николай Павлюк (Иван Пец 84)
ФСК Мариуполь: Павел Кравцов, Петр Харжевский, Евгений Скиба, Иван Мочевинский (Даниил Строчинский 90+2), Игорь Быковский (Никита Михайленко 81), Владислав Чушенко, Глеб Литюк, Егор Булгаков, Александр Чернецкий, Иван Мельниченко (Богдан Гора 60), Иван Мамросенко
Предупреждения: Николай Ляшенко 42, Владимир Столяр 63, Кирилл Прокопчук 87, Василий Гакман 87 - Евгений Скиба 67, Петр Харжевский 87
Удаление: Илья Скрипник 87 (неспортивное поведение)
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