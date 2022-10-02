Новичок СК Полтава: российский паспорт я уничтожил. Я украинец и таким останусь

Вчера, 1 октября СК "Полтава" объявила о подписании игрока с российским паспортом Сергея Каретника. Новичок команды Первой лиги рассказал о своей позиции в вопросе войны и о своем паспорте России.

- Сожалеешь, что играл в россии и в юном возрасте взял гражданство?

- Да, сожалею! Но скажу, что знаю – там есть небольшой процент адекватных людей, все понимающих, несмотря на титанические усилия тамошней пропагандистской машины. Некоторые из них до сих пор держат со мной контакт. Они понимают, что между россией и Украиной идет настоящая война, держа руку на пульсе событий. Они поддерживают меня и нашу страну. Но они находятся там и не могут повлиять на ситуацию. Многие просто боятся выходить на протест.

– 24 февраля разделило твою жизнь на до и после. Какие были мысли после того, как ты узнал полномасштабную войну?

– Я не мог в это поверить. В тот момент я уже находился в Украине. Но когда увидел все то, что происходит, у меня не было слов. Только злоба и ненависть к врагу!

– Когда понял, что пора возвращаться в Украину?

– Последние несколько лет я хотел вернуться в Украину. Ездил в Польшу, но там карьеру продолжить не удалось. А еще у меня тогда была любимая девушка в россии. И это был тот фактор, который не давал оттуда уехать.

– Она россиянка?

– Да, из Краснодара. Но мы с ней уже не общаемся.

– Она не восприняла твое возвращение в Украину?

– Она сообразительная девушка и понимает, что происходит. Еще задолго до полномасштабного вторжения она приезжала в Украину вместе со мной. Была в Лубнах и Полтаве. Ей нравится Украина. Она восхищалась украинцами, говорила, что они гораздо добрее, положительнее, чем россияне, что умеем помогать друг другу.

– В чем еще разница между украинцами и россиянами?

– Отличие есть во всем. Украинцы действительно европейская нация. Именно поэтому россия так и не стала моим домом. Мне там не нравилось. При первой возможности я всегда садился в поезд и приезжал к родителям в Украину.

– Каков был твой путь домой?

– Я еще до полномасштабного вторжения приехал домой.

– Как тогда случилось, что у тебя оказался контракт с клубом "Динамо-Владивосток"?

– Зимой я искал себе клуб. Агент мой друг предложил подписать контракт с этим клубом. За несколько дней до закрытия трансферного окна я согласился от безысходности. Но ни дня я не провел в этом клубе. Хотя 23 февраля они обнародовали информацию о подписании контракта сроком до лета 2022 года. Честно говоря, даже не думал, что они будут регистрировать этот контракт. Да и вообще в то время не думал о футболе.

– Ты написал заявление о выходе из российского гражданства. Какова судьба твоего русского паспорта?

– Да, после начала полномасштабной войны я написал заявление, а паспорт просто уничтожил! Кстати, вызвали меня в полицию в Лубнах. Меня проверяли. Изучали мой телефон, все переписки в нем. Но мне скрывать было нечего. Думаю, я не единственный, кто через это прошел.

– Зачем ты принимал гражданство россии?

– Понимаете, тогда, когда я его получал, это было нужно для футбола. Мне тогда было всего 17 лет, многих вещей я не понимал. Вопрос российского гражданства был больше не моим решением, а людей, занимавшихся моим продвижением. Я никогда не писал отказ от украинского гражданства. Я украинец и таким останусь.

– Как в 2014 году воспринимал события, уже тогда демонстрировавшие российскую агрессию?

– Конечно, это захватничество. Понимал, что это очень плохо. Причем я это застал, находясь в донецком "Металлурге".

– Не было мысли еще тогда вернуться в Украину?

– Были. Но жизнь сложилась иначе. Мы все платим за свои ошибки.