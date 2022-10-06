Матч тура в Житомире, интригующее противостояние в Киеве. Что смотреть в пятницу в Первой лиге

В пятницу тремя матчами стартует седьмой тур в Первой лиге. В Житомире "Полесье" примет "Карпаты", а в Киеве "Оболонь" встретится с запорожским "Металлургом". Безусловно, именно эти противостояния числятся центральными в туре. Также отмечаем матч в Чернигове, где местный клуб будет играть против "Кременя".

Группа А

"Полесье" (Житомир) - "Карпаты" (Львов)

07.10.2022. 15:00. Житомир. Центральный городской стадион.

В Житомире будет сыгран центральный матч седьмого тура. В очном противостоянии встретятся лидеры группы. Подопечные Юрия Калитвинцева на старте сезона оправдывают статус одного из главных предентентов на золото. Житомиряне идут без потерянных зачетных пунктов. Разгромная победа над "Диназом" (5:0) в прошлом туре еще раз подтвердила амбиции "Полесья". Житомирскому клубу удалось найти баланс в игре: 16 забитых и всего три пропущенных – впечатляющий показатель. Поражение "Карпат" в домашнем матче с "Эпицентром" обострило лидерскую борьбу в западной группе. Львовянам в очном противостоянии нужно побеждать, чтобы обойти своего главного конкурента. Однако, нынешняя форма команды не позволяет считать подопечных Тлумака фаворитами матча. Напомним, что в прошлом туре "Карпаты" в дерби одержали волевую победу над "Прикарпатьем" (2:1). Особое внимание защитникам "Карпат" следует обратить на нападающего Филиппа Будковского, который в нынешнем сезоне уже успел забить шесть мячей. Нас ожидает зрелищный и непредсказуемый матч, в котором одна из команд в случае победы может обеспечить себе гандикап.

Группа Б

"Оболонь" (Киев) - "Металлург" (Запорожье)

07.10.2022. 13:00. Киев. "Оболонь-Арена"

В Киеве встретятся вторая и третья команда группы. В прошлом туре киевлянам удалось реабилитироваться за неожиданное поражение в игре с "Горняком-Спорт" (0:2). Подопечные Валерия Иващенко разгромили "Кремень" (3:0) и догнали лидера группы "ЛНЗ". Кстати, именно Валерий Иващенко стал лучшим тренером тура. Старт сезона "пивовары" могут себе занести в актив. "Оболонь" пока оправдывает статус одного из претендентов на повышение в классе. В случае победы над "Металлургом" киевляне смогут уже на шесть очков оторваться от третьего места (у "Металлурга" есть игра в запасе). Запорожцы подходят к игре в Киеве на фоне хорошего эмоционального состояния после победы над "Горняком-Спорт" (1:0). Подопечные Владимира Никитина впервые в сезоне не пропустили. Тем не менее, игра футболистов "Металлурга" в защите вызывает очень много вопросов. За пять матчей команда пропустила семь голов. Если команда Никитина не сделает выводов, то против "Оболони" будет очень сложно рассчитывать на положительный результат. Фаворитом противостояния являются хозяева, но не стоит сбрасывать со счетов молодых запорожцев.

"Чернигов" - "Кремень" (Кременчуг)

07.10.2022. 14:00. Чернигов. Стадион "Юность"

В Чернигове встретятся пятая и четвертая команда Группы Б. "Кремень" в начале нынешнего сезона впечатляет своей результативностью. Команда уже успела забить 13 мячей и это самый лучший показатель в группе. В то же время, у подопечных Романа Лактионова существенные проблемы в защите (11 пропущенных голов). "Чернигов" похвастаться зрелищным футболом пока не может. Дебютант Первой лиги каждый матч проводит на характере, но при этом набирают очки. Фаворитом в матче можно считать гостей, однако игроки "Чернигова" точно дадут бой.