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Худобяк: Год назад Тлумак предлагал перейти в Карпаты

Первая лига
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Но ветеран тогда решил остаться за границей

Худобяк: Год назад Тлумак предлагал перейти в Карпаты

Новина українською

37-летний хавбек, который более 10 лет карьеры провел в "Карпатах", уже четвертый год выступает на Кипре. Год назад у него было предложение от родного клуба вернуться во Львов, однако решил еще продолжить выступления за границей.

– Львовские "Карпаты" сейчас выступают в Первой лиге. Следите за выступлениями львовян?

– Да, смотрел их недавний матч против вышгородского "Диназа". В принципе игра была боевой, "Карпатам" было очень сложно, однако когда вышел Владислав Приймак, сразу рисунок игры изменился. Они с Денисом Кожановым создали первый гол, проведя хорошую комбинацию и изменили ход игры.

– За "Карпаты" играют Андрей Ткачук и Денис Кожанов, с которыми вы когда-то являлись партнерами по команде. Возглавляет "зелено-белых" Андрей Тлумак. Еще один ваш партнер по команде. Не было ли у вас предложения вернуться в Карпаты и помочь с выходом в УПЛ?

– Да, у меня было такое предложение. Ко мне звонил по телефону Андрей Тлумак, это было еще перед Второй лигой, в прошлом году. Мы с ним пообщались, и на тот момент я еще хотел остаться на Кипре, у меня еще был контракт с командой, поэтому я остался на Кипре. После этого предложений не последовало. Но я поддерживаю связь с Чачуа, Кожановым, Ткачуком.

– Какие шансы у "Карпат" выйти в УПЛ?

– Считаю, что шансы достаточно хорошие. Тем более что клуб прогрессирует, строится база, делается все для того, чтобы выйти в УПЛ.

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В статье: Игорь Худобяк Карпаты (Львов)
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