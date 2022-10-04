Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Худобяк: Год назад Тлумак предлагал перейти в Карпаты
Но ветеран тогда решил остаться за границей
37-летний хавбек, который более 10 лет карьеры провел в "Карпатах", уже четвертый год выступает на Кипре. Год назад у него было предложение от родного клуба вернуться во Львов, однако решил еще продолжить выступления за границей.
– Львовские "
– Да, смотрел их недавний матч против вышгородского "Диназа". В принципе игра была боевой, "Карпатам" было очень сложно, однако когда вышел Владислав Приймак, сразу рисунок игры изменился. Они с Денисом Кожановым создали первый гол, проведя хорошую комбинацию и изменили ход игры.
– За "Карпаты" играют Андрей Ткачук и Денис Кожанов, с которыми вы когда-то являлись партнерами по команде. Возглавляет "зелено-белых" Андрей Тлумак. Еще один ваш партнер по команде. Не было ли у вас предложения вернуться в Карпаты и помочь с выходом в УПЛ?
– Да, у меня было такое предложение. Ко мне звонил по телефону Андрей Тлумак, это было еще перед Второй лигой, в прошлом году. Мы с ним пообщались, и на тот момент я еще хотел остаться на Кипре, у меня еще был контракт с командой, поэтому я остался на Кипре. После этого предложений не последовало. Но я поддерживаю связь с Чачуа, Кожановым, Ткачуком.
– Какие шансы у "Карпат" выйти в УПЛ?
– Считаю, что шансы достаточно хорошие. Тем более что клуб прогрессирует, строится база, делается все для того, чтобы выйти в УПЛ.
Популярное сейчас
- Эдмар рассказал, почему решил вернуться в Украину
- Известно, когда сыграют Шахтер и Динамо. УПЛ утвердила расписание матчей 7-го тура
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Полтавский клуб внес россиянина в заявку на матч Первой лиги
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
Новости по теме
- 11:07 Зарубежные Пандев как вино, а Элмас его преемник. Мартин Богатинов рассказал о лидерах Северной Македонии
- 19:14 Украинские Вторая лига. Нива ставит на колени лидера, Металлург справился с Ярудом - обзор игр 18-го тура
- 08:43 Украинские Бережем газон, играем на синтетике - анонс 14-го тура Второй лиги