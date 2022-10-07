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Оболонь - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Интригующее противостояние на "Оболонь-Арене"
Фото: ФК Оболонь
В стартовом матче седьмого тура Первой лиги встретятся "Оболонь" и "Металлург". Игра будет проходить на "Оболони-Арене". Обе команды подходят к очному противостоянию в хорошем настроении. "Металлург" минимально одолел "Горняк-Спорт" (1:0), а киевляне разгромили "Кремень" (3:0). Отметим, что "Оболонь" за время выступлений в Первой лиге всего один матч завершила со счетом 3:3. И это было как раз в игре с запорожцами. Будет ли повторение голевой феерии сегодня
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.00.
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