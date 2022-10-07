Чернигов - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Хозяева в домашних матчах еще не побеждали: ничья и два поражения. Исправить эту статистику в игре против "Кременя" - непростая задача. Кременчугский коллектив занимает четвертое место. Подопечные Лактионова постараются реабилитироваться за разгромное поражение в матче с "Оболонью" (0:3).

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.