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Чернигов - Кремень: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Дебютная очная встреча команд в Первой лиге
Фото: facebook.com/fc.chernigiv
Хозяева в домашних матчах еще не побеждали: ничья и два поражения. Исправить эту статистику в игре против "Кременя" - непростая задача. Кременчугский коллектив занимает четвертое место. Подопечные Лактионова постараются реабилитироваться за разгромное поражение в матче с "Оболонью" (0:3).
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.
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