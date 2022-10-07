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Полесье - Карпаты: смотреть онлайн, видеотрансляция

Первая лига
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Центральная игра тура

Полесье - Карпаты: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: facebook.com/fcpolissya

UA-Футбол
Новина українською

В Житомире состоится самая ожидаемая игра в седьмом туре. Первая команда группы А будет принимать своего главного преследователя. "Полесье" - единственная команда в Первой лиге, которая еще не проигрывала. Что касается "Карпат", то львовяне в гостях на уровне Первой лиги не уступают уже 15 матчей. Фаворита в этом противостоянии сложно выделить, но не сомневаемся, что игра будет интересной.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
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