Полесье - Карпаты: смотреть онлайн, видеотрансляция

В Житомире состоится самая ожидаемая игра в седьмом туре. Первая команда группы А будет принимать своего главного преследователя. "Полесье" - единственная команда в Первой лиге, которая еще не проигрывала. Что касается "Карпат", то львовяне в гостях на уровне Первой лиги не уступают уже 15 матчей. Фаворита в этом противостоянии сложно выделить, но не сомневаемся, что игра будет интересной.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.