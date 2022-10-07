Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье - Карпаты: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральная игра тура
Фото: facebook.com/fcpolissya
В Житомире состоится самая ожидаемая игра в седьмом туре. Первая команда группы А будет принимать своего главного преследователя. "Полесье" - единственная команда в Первой лиге, которая еще не проигрывала. Что касается "Карпат", то львовяне в гостях на уровне Первой лиги не уступают уже 15 матчей. Фаворита в этом противостоянии сложно выделить, но не сомневаемся, что игра будет интересной.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
Популярное сейчас
- Меркель заявила, что мир в Европе возможен только с участием рф, и предупредила касательно угроз путина
- Нападающий Шахтера попал в команду недели FIFA 23
- Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- Оболонь - Металлург: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Новости по теме
- 18:58 Видео "Однажды в Голливуде". Полесье выпустило провокационное промо к матчу с Карпатами - ВИДЕО
- 17:00 Украинские Матч тура в Житомире, интригующее противостояние в Киеве. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
- 22:45 Украинские Вторая попытка сыграть Металлурга и Горняка-Спорта, карпатское дерби во Львове. Что смотреть в субботу в Первой лиге