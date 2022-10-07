Первая лига. Оболонь в домашнем матче громит Металлург

В Киеве игрой "Оболони" против "Металлурга" стартовал седьмой тур В Первой лиге. В случае победы запорожцы могли сравняться по очкам со своим прямым конкурентом по турнирной таблице. Но, игру подопечные Микитина провалили.

Хозяева уже на первой минуте встречи могли забивать, но после подачи с углового Покотилюк не попал в створ ворот с выгодной позиции. В начале матча больше атаковали киевляне, однако работы у Байды не было. В заключительной трети поля подопечные Иващенко много ошибались. У запорожцев также не получалось пройти организованную защиту соперника. От встречи команд по верхней части таблицы ожидали более конструктивного футбола.

На 27-й минуте досадную ошибку допустил защитник "Металлурга". Векляк в собственной штрафной сбил Краснопира и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти уверенно реализовал Олег Слободян – 1:0. Чрезвычайно важный гол, учитывая ход матча.

В начале второго тайма киевляне продолжали больше контролировать мяч. У подопечных Никитина вообще ничего не получалось впереди. Сложно представить, за счет чего гости стремились сравнять счет. Следует отдать должное "пивоварам", которые очень грамотно сбивали темп матча и не давали сопернику свободных зон для быстрых атак.

На 64-й минуте хозяева закрепили свое преимущество. Прокопенко решился на удар с дальнего расстояния и попал в верхний угол – 2:0. Настоящее украшение матча, а возможно и тура. Через несколько минут счет стал разгромным. Слободян навесил, а Черненко головой отправил мяч в сетку – 3:0.

Свою возможность на мяч престижа имели гости, но Сидоров не реализовал пенальти. Блестяще сыграл Назарий Федоривский.

В итоге, матч завершился разгромной победой "Оболони" - 3:0. Киевляне выходят на первое место, но "ЛНЗ" свой матч сыграет завтра.

Первая лига. Группа Б. 7-й тур

"Оболонь" - "Металлург" 3:0

Голы: Слободян (28, пен), Прокопенко (64)

Предупреждения: Мороз (53) - Крапивный (8)

Нереализованый пенальти: Сидоров (68)

"Оболонь": Федоровский – Осман, Терехов, Карась, Прокопенко (Василенко, 74), Чернов, Мороз, Покотилюк (Черненко, 62), Груша (Машталир, 86), Слободян (Батальский, 74), Краснопир (Савченко, 86)

Главный тренер: Валерий Иващенко

"Металлург": Байда - Басов, Векляк (Палюх, 71), Дворовенко, Сокол (Страдс, 71), Крапивный, Шалфеев, Снежко (Кича, 61), Сад, Белоцерковец (Могильный, 61) , Сидоров

Главный тренер: Владимир Никитин