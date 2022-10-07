Первая лига
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Полесье принимает Карпаты в центральной игре тура. Текстовая трансляция матча Первой лиги
Фото: ФК Полесье
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