Первая лига. Полесье в центральном матче тура переигрывает Карпаты

Игра в Житомире вызвала особый интерес со стороны болельщиков, которые следят за Первой лигой. Встречались первая и вторая команды группы А. "Полесье" - единственная команда в Первой лиге, которая за шесть туров не проигрывала.

Команды в начале встречи обменялись моментами, но Кожанову и Вакуле не хватило точности. Первая половина тайма была за "Карпатами": подопечные Тлумака провели несколько опасных атак и имели неплохие моменты. Однако, после 20 минут все изменилось. "Полесье" начало играть более разнообразно впереди и достигло своего на 27-й минуте. Козак получил мяч на левом фланге и забросил в район одиннадцатиметровой, а Будковский перепрыгнул защитников и пробил точно в угол - 1:0. Седьмой забитый мяч для Филиппа.

После забитого мяча житомиряне отошли в защиту, а львовяне не применяли высокий прессинг. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществе хозяев поля.

Сразу после перерыва "Карпаты" могли сравнять счет, но после прострела Галенкова не смог отправить мяч в сетку Чачуа. Прекрасно сыграл Олег Кудрик. Несмотря на счет "Полесье" продолжало больше играть первым номером, а львовяне надеялись на быстрый выход из защиты в атаку. Подопечным Тлумака отрезками это удавалось, но не хватало остроты в заключительной трети поля. На 69-й минуте роковую ошибку допустил голкипер львовского клуба. Лепка не удержал мяч в руках после удара Козака со штрафного, а Кушниренко первым оказался на добивании и занес мяч в сетку – 2:0.

В итоге, матч завершился победой "Полесья" - 2:0. Подопечные Калитвинцева отрываются от "Карпат" уже на четыре очка.

Первая лига. 7-й тур

"Полесье" - "Карпаты" 2:0

Голы: Будковский (27), Кушниренко (69)

Предупреждения: Будковский (67)

"Полесье": Кудрик, Гитченко, Кушниренко (Петрук, 88), Червак, Морозко, Шаповал, Огиря, Козак (Андрущенко, 88), Вакула (Шастал, 76), Янаков (Грицук, 52), Будковский

Главный тренер: Юрий Калитвинцев

"Карпаты": Лепка, Болденков (Лень, 75) , Дуц, Махнев (Когут М., 75), Рябов, Приймак (Ткачук, 55), Климец (Когут И., 81), Галенков, Чачуа, Тарануха, Кожанов (Шах, 81)

Главный тренер: Андрей Тлумак