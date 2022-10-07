Не дали даже желтой. Кипер Полесья сыграл руками за штрафной, но остался безнаказанным - ВИДЕО

В рамках 7-го тура Первой лиги "Полесье" принимало "Карпаты" и победило со счетом 2:0 .

Хозяева выиграли со счетом 2:0, однако не обошлось без судейского скандала.

В самом начале матча, на 8-й минуте, кипер полесья Кудрик выскочил за границы штрафной, где сыграл руками.

Судья фол свистнул, однако не дал даже желтой карточки, хотя за такой фол обычно светит и красная.

Почему такое решение принял судья, может пояснить разве что сам Сергей Задиран.

Также стоит отметить, что "Полесье" уже пробило 4 пенальти в сезоне, при этом, игра команды визуально далека от идеальной.