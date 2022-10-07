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Не дали даже желтой. Кипер Полесья сыграл руками за штрафной, но остался безнаказанным - ВИДЕО
Интересное судейство
Фото: ФК Полесье
В рамках 7-го тура Первой лиги "Полесье" принимало "Карпаты" и
Хозяева выиграли со счетом 2:0, однако не обошлось без судейского скандала.
В самом начале матча, на 8-й минуте, кипер полесья Кудрик выскочил за границы штрафной, где сыграл руками.
Судья фол свистнул, однако не дал даже желтой карточки, хотя за такой фол обычно светит и красная.
Почему такое решение принял судья, может пояснить разве что сам Сергей Задиран.
Также стоит отметить, что "Полесье" уже пробило 4 пенальти в сезоне, при этом, игра команды визуально далека от идеальной.
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