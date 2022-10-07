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Не дали даже желтой. Кипер Полесья сыграл руками за штрафной, но остался безнаказанным - ВИДЕО

Первая лига
(1 голосов)

Интересное судейство

Не дали даже желтой. Кипер Полесья сыграл руками за штрафной, но остался безнаказанным - ВИДЕО

Фото: ФК Полесье

Новина українською

В рамках 7-го тура Первой лиги "Полесье" принимало "Карпаты" и победило со счетом 2:0.

Хозяева выиграли со счетом 2:0, однако не обошлось без судейского скандала.

В самом начале матча, на 8-й минуте, кипер полесья Кудрик выскочил за границы штрафной, где сыграл руками.

Судья фол свистнул, однако не дал даже желтой карточки, хотя за такой фол обычно светит и красная.

Почему такое решение принял судья, может пояснить разве что сам Сергей Задиран.

Также стоит отметить, что "Полесье" уже пробило 4 пенальти в сезоне, при этом, игра команды визуально далека от идеальной.

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В статье: Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
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