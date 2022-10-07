Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тлумак - о судействе: Боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина?
Судья начудил в матче Полесье - Карпаты
Фото: fckarpaty.org.ua
Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак остался очень недоволен судейством
Напомним, что на матче работал арбитр Сергей Задиран.
"По состоянию на сегодняшний день идет война в стране. Самое главное, почему мы не хотим быть такими, как москали – потому что не хотим туда иди, чтобы было такое, как сегодня на футбольном поле. Это самое главное. Самая беда, что мы боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина или это будет москальня? Объясните мне, пожалуйста.
Мне просто интересно, какие будут оценки и где судья будет. Я не говорю эмоциями, мы говорим о правилах игры. Когда наш нападающий на первых минутах выходит в 1 на 1, Гитченко его руками останавливает… Я не говорю, что это красная карточка, потому что центр поля, но желтая должна быть. Никаких эмоций.
Когда вратарь играет руками за штрафной, а наш нападающий должен забивать гол… Какая это оценка? Это фол последней надежды. Какая карточка? Никакой…
"Полесье" – молодцы. Хорошие футболисты, классный тренер, классная команда, реально. Но если так будет, то я поздравляю их с выходом в УПЛ. Спасибо", — сказал Тлумак.
Читайте такжеhttps://www.ua-football.com/ukrainian/first/1665150763-ne-dali-dazhe-zheltoy-kiper-polesya-sygral-rukami-za-shtrafnoy-no-ostalsya-beznakazannym-video.html
Популярное сейчас
- Один погибший и десятки раненых: матч Бока Хуниорс обернулся катастрофой
- Источник: Генеральный директор Зари подал в отставку
- Заховайло: Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар
- Первая лига. Полесье в центральном матче тура переигрывает Карпаты
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Новости по теме
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
- 13:11 Украинские Мариуполь будет играть в Вышгороде, ЛНЗ усилился игроками УПЛ. Что происходит в Первой лиге перед стартом сезона
- 19:45 Украинские 249 пишем, 27 в голове. Все голы Максима Шацких за карьеру в деталях