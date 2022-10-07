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Тлумак - о судействе: Боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина?

Первая лига
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Судья начудил в матче Полесье - Карпаты

Тлумак - о судействе: Боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина?

Фото: fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Андрей Тлумак остался очень недоволен судейством в матче с "Полисьем" в Первой лиге (0:2).

Напомним, что на матче работал арбитр Сергей Задиран.

"По состоянию на сегодняшний день идет война в стране. Самое главное, почему мы не хотим быть такими, как москали – потому что не хотим туда иди, чтобы было такое, как сегодня на футбольном поле. Это самое главное. Самая беда, что мы боремся за то, что не меняется. Какая тогда разница, будет ли свободна Украина или это будет москальня? Объясните мне, пожалуйста.

Мне просто интересно, какие будут оценки и где судья будет. Я не говорю эмоциями, мы говорим о правилах игры. Когда наш нападающий на первых минутах выходит в 1 на 1, Гитченко его руками останавливает… Я не говорю, что это красная карточка, потому что центр поля, но желтая должна быть. Никаких эмоций.

Когда вратарь играет руками за штрафной, а наш нападающий должен забивать гол… Какая это оценка? Это фол последней надежды. Какая карточка? Никакой…

"Полесье" – молодцы. Хорошие футболисты, классный тренер, классная команда, реально. Но если так будет, то я поздравляю их с выходом в УПЛ. Спасибо", — сказал Тлумак.

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В статье: Андрей Тлумак Полесье (Житомир) Карпаты (Львов)
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2022 в 20:02
Довбоіобіна, яким боком ти до вільної України? (
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