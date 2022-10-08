Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Ивано-Франковске встретятся третья и четвертая команды группы А. "Эпицентр" в гостевых матчах в Первой лиге очков еще не терял. Подопечные Нагорняка выиграли все три матча. Тем не менее, против "Прикарпатья" играть всегда непросто. Иванофранковцы хоть и проиграли "Карпатам" в прошлом туре, но дали бой одному из фаворитов нынешнего чемпионата.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.