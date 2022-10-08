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Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Встреча соседей в турнирной таблице

Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Прикарпаття

UA-Футбол
Новина українською

В Ивано-Франковске встретятся третья и четвертая команды группы А. "Эпицентр" в гостевых матчах в Первой лиге очков еще не терял. Подопечные Нагорняка выиграли все три матча. Тем не менее, против "Прикарпатья" играть всегда непросто. Иванофранковцы хоть и проиграли "Карпатам" в прошлом туре, но дали бой одному из фаворитов нынешнего чемпионата.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.

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В статье: Прикарпатье (Ивано-Франковск) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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