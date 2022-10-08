Первая лига
Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Прикарпатье - Эпицентр: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Встреча соседей в турнирной таблице
Фото: ФК Прикарпаття
В Ивано-Франковске встретятся третья и четвертая команды группы А. "Эпицентр" в гостевых матчах в Первой лиге очков еще не терял. Подопечные Нагорняка выиграли все три матча. Тем не менее, против "Прикарпатья" играть всегда непросто. Иванофранковцы хоть и проиграли "Карпатам" в прошлом туре, но дали бой одному из фаворитов нынешнего чемпионата.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12:00.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Крымский мост: Украинский теннисист Стаховский выдвинул свою версию. Видео
- Металлист обыгрывает Верес, Полесье удерживает лидерство. Главные новости за 7 октября
- Атлетико все-таки выкупит Гризманна. Сделку хотят закрыть до конца следующей недели
- Полесье выигрывает первый круг на Западе, Оболонь вырывается в лидеры на Востоке. Таблица и результаты тура Первой лиги
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
Новости по теме
- 16:45 Украинские Интригующее противостояние в Ивано-Франковске, испытания для Горняка-Спорт. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 01:12 Украинские Лидер Востока едет на Полтавщину, лидер Запада принимает Эпицентр. Что смотреть в субботу в Первой лиге
- 09:20 Украинские Карпаты будут экзаменовать молодежь Мариуполя, матч тура в Черкассах. Что смотреть в дебютном туре Первой лиги
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet