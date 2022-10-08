Первая лига. Прикарпатье благодаря голу с пенальти переигрывает Эпицентр

Открывала субботний игровой день в Первой лиге игра в Ивано-Франковске, где на местном стадионе "Рух" встречались "Прикарпатье" и "Эпицентр". Матч обещал быть интересным и напряженным, ведь для обеих команд с турнирной точки зрения важно было побеждать. Отметим, что до седьмого тура "Эпицентр" забивал в каждом матче. В случае победы подопечные Нагорняка могли обойти "Карпаты" и выйти на второе место.

Матч начался неожиданно. Защитник "Эпицентра" в собственной штрафной завалил Сондея и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти реализовал Цюцюра – 1:0. Отметим, что Василий забил шесть из семи одиннадцатиметровых за "Прикарпатье".

Сергей Нагорняк был недоволен игрой своей команды. Тренер "Эпицентра" активно подсказывал подопечным.

После пропущенного мяча гости заиграли активнее. Должен был сравнивать счет Григоращук, но он после подачи с углового пробил в стойку. Фортуна в этом эпизоде ​​была на стороне хозяев поля. У подопечных Нагорняка возникали проблемы с продвижением мяча в заключительную треть поля. Без нестандартных действий организованную защиту "Прикарпатья" пройти не удавалось.

Ужасный эпизод произошел на 34-й минуте. Гирный врезался в Пицана и голкиперу "Прикарпатье" понадобилась помощь врачей. На перерыв команды ушли с минимальным преимуществе хозяев.

К сожалению, травма не позволила продолжить игру Ивану Пицану. Вместо Ивана после перерыва в игру вошел Роман Герыч.

В начале второго тайма много раз приходилось выходить на поле врачам, и это существенно сбивало темп матча. "Прикарпатье" грамотно играло по счету, а "Эпицентр" так и не мог найти свою игру в атаке. Подопечным Сергея Нагорняка не хватало завершающего паса. Гости контролировали мяч, но выжать из этого какие-то моменты не могли.

На 67-й минуте все вопросы о победителе матча должен был снимать Стадник. Иван Сондей перехватил мяч и отдал блестящую передачу на Стадника, но молодой хавбек не обыграл голкипера. Еще через десять минут Сондей с выгодной позиции попал в перекладину. В конце встречи подопечные Рыпана активизировались.

В итоге, матч завершился победой "Прикарпатья" - 1:0. "Эпицентр" впервые в нынешнем сезоне завершил игру без голов.

Первая лига. 7-й тур

"Прикарпатье" - "Эпицентр" 1:0

Голы: Цюцюра (6, пен)

Предупреждения: Борисевич (16) - Барбоса (31), Савошко (47)

"Прикарпатье": Пицан (Герич, 46) – Матушевский (Аксенов, 46), Француз, Борисевич, Савошко, Демкив, Рудюк, Соловьев (Бучакчийский, 83), Цюцюра (Дитко, 88), Сондей, Барчук (Стадник, 46)

Запасные: Сердюк, Дитко, Аксенов, Герич, Стадник, Кузьмин, Бучакчийский

Главный тренер: Олег Ріпан

"Эпицентр": Чернобай – Григоращук, Мороз, Шевченко, Жмуйда (Горилый, 52), Чепелюк, Глущук (Костенко, 82), Беженар, Барбоса (Крыстин, 46), Стень, Гирный (Буряк, 68)

Запасные: Жмурко, Буряк, Миронюк, Кристин С., Пучковский, Ничипоренко, Костенко, Горелый Главный тренер: Сергей Нагорняк