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По примеру Вереса? На матче Полесья – Карпаты присутствовало более 300 болельщиков
Центральный поединок тура, но все же…
ФК Полісся/Автор невідомий
Поединок седьмого тура Первой лиги между "Полесьем" и "Карпатами" был скандальным не только из-за пристрастного судейства в сторону "волков". Также команда-хозяин пренебрегла нормами безопасности проведения матча.
В Житомире на трибунах присутствовало более трех сотен болельщиков. Это подтверждает задний фон командного фото "Полесье" перед матчем, а также фотография непосредственно трибуны с фанатами.
Отметим, что на встрече ни разу не звучала воздушная тревога.
Напомним, что недавно в подобный скандал попал "Верес". Однако там все действо происходило в VIP-секторе.
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