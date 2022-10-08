По примеру Вереса? На матче Полесья – Карпаты присутствовало более 300 болельщиков

Поединок седьмого тура Первой лиги между "Полесьем" и "Карпатами" был скандальным не только из-за пристрастного судейства в сторону "волков". Также команда-хозяин пренебрегла нормами безопасности проведения матча.

В Житомире на трибунах присутствовало более трех сотен болельщиков. Это подтверждает задний фон командного фото "Полесье" перед матчем, а также фотография непосредственно трибуны с фанатами.

Отметим, что на встрече ни разу не звучала воздушная тревога.

Напомним, что недавно в подобный скандал попал "Верес". Однако там все действо происходило в VIP-секторе.