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Первая лига. Диназ благодаря голам с пенальти обыгрывает Мариуполь.
Пятое поражение подряд для мариупольцев
Фото: ФК Діназ
Игра в Демидове давала возможность обеим командам улучшить свое турнирное положение. ФСК "Мариуполь" уже в течение четырех матчей не набирает зачетных пунктов. К тому же, команда в каждой игре пропускала.
Уже на девятой минуте мариупольцы продолжили эту нелестную для себя статистику. Богунов ворвался в штрафную и после столкновения с Кравцовым упал. Арбитр назначил одиннадцатиметровый. Очень спорный момент, но VAR у нас нет. Было видно, что игрок "Диназа" сам упал. Сам Богунов пенальти реализовал – 0:1.
После пропущенного мяча номинальные хозяева начали больше контролировать мяч, но без остроты впереди. В первой половине встречи команды не порадовали зрелищным футболом. Это была типичная игра соперников по нижней части турнирной таблицы. Двадцать полевых игроков впереди не могли отдать две-три точные передачи.
В начале второго тайма снова пришлось вступать в игру Солдатенко. Игорь Быковский сместился с фланга в центр и с левой пробил в угол, но голкипер "Диназа" сыграл надежно. Игрокам обеих команд не хватало качественного выхода из защиты в атаку.
На 62-й минуте Скиба после розыгрыша углового занес мяч в ворота, но взятие ворот арбитр отменил из-за игры рукой. Снова очень неоднозначное решение Назарова.
На 80-й минуте Богунов пробивал с лета, но мяч угодил в перекладину. Этот гол мой стал бы украшением матча.
На 85-й минуте гости остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Вакуленко, который только в перерыве вышел на поле.
Отличиться номинальные хозяева так и не смогли. К тому же, в компенсированное время игроки "Диназа" заработали второй пенальти. На этот раз нарушал правила Скиба. Одиннадцатиметровый реализовал опять же Богунов -0:2.
В итоге, матч завершился победой "Диназа" - 2:0. Для вышгородцев это вторая победа в сезоне, а мариупольцы проигрывают пятый матч подряд.
Первая лига. 7-й тур
"ФСК Мариуполь" - "Диназ" 0:2
Голы: Богунов (11, 90+3, оба с пенальти)
Предупреждения: Чушенко (3), Булгаков (23), Богунов (23), Ичанский (50), Корешков (70), Вакуленко (85)
Удаление: Вакуленко (85)
"ФСК Мариуполь": Кравцов - Харжевский, Скиба, Мочевинский, Павлиш, Быковский, Чушенко, Булгаков (Доброхотов, 82), Чернецкий, Гора 9Михайленко, 82), Мельниченко
Запасные: Якубенко, Строчинский, Караващенко, Дмитриев, Доброхотов, Прокопчук, Михайленко
Тренер: Олег Красноперов
"Диназ": Солдатенко – Корешков, Литвинов, Ичанский, Волошин, Чуквуэмека (Билоус, 46), Богунов, Старенький, Кулиш (Вакуленко, 46), Мораренко (Клименко, 79), Кос (Салабай, 72)
Запасные: Коржук, Белоус, Клименко, Салабай, Шевченко, Вакуленко, Гарнага, Фухота, Пестрецов Тренер: Александр Головко
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