  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полтава - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полтава - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Неудобный соперник для полтавчан

Полтава - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Скорук

UA-Футбол
Новина українською

Откроет программу воскресных матчей в Первой лиге противостояние между "Полтавой" и "Скоруком". "Скорук" - единственный клуб в группе, который еще не побеждал в нынешнем сезоне. Однако, "Полтава" является удобным соперником для томаковцев. В двух очных встречах во Второй лиге побеждал именно "Скорук". Отметим, что 20-й гол в Первой лиге может забить Александр Мишуренко ("Скорук").

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: СК Полтава Скорук (Томаковка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде