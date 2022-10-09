Полтава - Скорук: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Откроет программу воскресных матчей в Первой лиге противостояние между "Полтавой" и "Скоруком". "Скорук" - единственный клуб в группе, который еще не побеждал в нынешнем сезоне. Однако, "Полтава" является удобным соперником для томаковцев. В двух очных встречах во Второй лиге побеждал именно "Скорук". Отметим, что 20-й гол в Первой лиге может забить Александр Мишуренко ("Скорук").

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.