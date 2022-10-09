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Нива Тернополь - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
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Западное дерби в Тернополе

Нива Тернополь - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Тернопіль

UA-Футбол
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Игрой между тернопольской "Нивой" и "Буковиной" завершится седьмой тур в Первой лиге. "Нива" в Первой лиге в играх против "Буковина" еще не теряла очков на собственном поле – две победы. К тому же, черновицкий коллектив на выезде играет неудачно - шесть поражений подряд. Смогут ли игроки "Буковины" прервать эту серию?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

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В статье: Буковина (Черновцы) Нива (Тернополь)
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