Нива Тернополь - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Игрой между тернопольской "Нивой" и "Буковиной" завершится седьмой тур в Первой лиге. "Нива" в Первой лиге в играх против "Буковина" еще не теряла очков на собственном поле – две победы. К тому же, черновицкий коллектив на выезде играет неудачно - шесть поражений подряд. Смогут ли игроки "Буковины" прервать эту серию?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.