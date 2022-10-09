Первая лига. Хет-трик Мишуренко приносит дебютную победу Скоруку в сезоне

Матч между "Полтавой" и "Скоруком" должен был начаться в 13:30, но из-за воздушной тревоги стартовый свисток раздался в 14:08. Отметим, что в двух очных встречах во Второй лиге побеждал именно "Скорук". Томаковцы в Полтаве имели шанс одержать дебютную в сезоне победу.

Первый голевой момент в игре создали гости. После прострела с правого фланга с нескольких метров Шаповалов пробил выше ворот. Откровенно повезло подопечным Сысенко в этом эпизоде.

В первой половине встречи темп игры был невысок. Инициативой владели подопечные Степанова. На 33-й минуте защитник "Полтавы" проиграл позицию и в собственной штрафной толкнул Плахтыра. Арбитр назначил одиннадцатиметровый. Однако, Пасечник не смог переиграть Яна Вичного.

Стоит отметить высокий прессинг со стороны игроков "Скорука". К такой активной игре соперника хозяева были не готовы. У полтавчан в первой половине встречи возможности отличиться не было.

Сразу после перерыва томаковцы воплотили в забитый мяч свое игровое преимущество. Шаповалов прострелил с фланга, а Мишуренко в касание пробил в угол ворот – 0:1. Двадцатый гол для опытного нападающего в Первой лиге.

На 59-й минуте после розыграшаштрафного Малыш не уследил за Щербаком, который расстрелял ворота Варцабы - 1:1. "Полтава" в домашних матчах в нынешнем сезоне не покидает поле без забитых мячей. Не успели хозяева порадоваться, как сразу пропустили. После быстрой атаки Шмигельский прострелил с фланга, а Мишуренко протолкнул мяч в сетку – 1:2. Феерическое начало второго тайма.

Был свой шанс снова отыграться у хозяев, но Стрельцов из пределов штрафной пробил в перекладину. После второго пропущенного мяча команда Сысенко заиграла гораздо интереснее в атаке, но не хватало завершающего удара.

Все вопросы о победителе матча были сняты на 85-й минуте, когда после подачи Цуркана со штрафного ударом головой переправил мяч в сетку Мишуренко – 1:3.

В итоге, матч завершился победой "Скорука" - 3:1. Для томаковцев это дебютная победа в сезоне.

Первая лига. 7-й тур

"Полтава" - "Скорук" 1:3

Голы: Щербак (59) - Мишуренко (53, 59, 85)

Нереализованные пенальти: Пасечник (34)

Предупреждение: Щербак (19), Шаповалов (28), Разуваев (56), Стрельцов (67), Малыш (78)

"Полтава": Вичный – Копытов, Курелех, Томенко, Савенков (Гайван, 56), Бужин, Даниленко (Пастухов (70), Коваленко (Каретник, 56), Бычков (Костенко, 46), Щербак, Стрельцов

Запасные: Петриченко, Куимов, Горжуй, Таранушич, Пось, Гайван, Яременко, Пастухов, Костенко, Каретник

Главный тренер: Владимир Сысенко

"Скорук": Варцаба - Малыш, Коцюмака (Заяц, 25), Пасечник, Сухарь, Плахтырь, Шаповалов (Цуркан, 77), Шмигельский (Бейер, 77), Разуваев (Клименко, 90), Перебора, Мишуренко

Запасные: Осадчук, Бейер, Боженар, Заяц, Клименко, Сорока, Лаптев, Цуркан, Приземлин

Главный тренер: Александр Степанов