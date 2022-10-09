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Первая лига. Нива минимально обыгрывает Буковину
Важная победа подопечных Задорожного
Фото: ФК Нива Тернопіль
В заключительном матче седьмого тура Первой лиги встречались тернопольская "Нива и Буковина".
В первой половине встречи владели инициативой хозяева, но ошибки в простых ситуациях мешали тернополянам проходить массированную защиту соперника. В конце первого тайма должен был забивать Палагнюк, но Василий после сольного рейда не смог переиграть Механива. Казалось, что на перерыв команды уйдут без голов, но на 43-й минуте защитники "Буковины" не уследили за Гаталой, который с нескольких метров обыграл Чеботарева – 1:0.
Во второй половине встречи уже гости больше контролировали мяч, но до голевых моментов дело не доходило. Вертикальный футбол не принес пользы "Буковине".
В итоге, матч завершился минимальной победой "Нивы" - 1:0. "Буковина" седьмую гостевую игру в Первой лиге проигрывает.
Первая лига. 7-й тур
"Нива" (Тернополь) - "Буковина" 1:0
Голы: Гатала (43)
"Нива": Механив - Зинь, Хруставка, Слива, Демчук, Козак, Ризнык, Волохатый, Гатала, Процив, Соколов
"Буковина": Чеботарев – Гакман, Новотрясов, Прокопчук, Павлюк, Пец, Столяр, Цурупин, Паламарчук, Палагнюк, Фарасеенко
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