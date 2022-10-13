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Испытания для Прикарпатья. Что смотреть в пятницу в Первой лиге
Анонсируем стартовый матч восьмого тура в Первой лиге
Фото: ФК Полісся
В пятницу игрой между "Полесьем" и "Прикарпатьем" стартует восьмой тур в Первой лиге. Отметим, что матч "Кремень" - "Металлург" перенесен на более поздний срок. Запорожский клуб обратился с просьбой о переносе матча в связи с военной агрессией России в Запорожской области.
Группа А
"Полесье" (Житомир) - "Прикарпатье" (Ивано-Франковск)
14.10.2022. 15:00. Житомир. "Центральный городской стадион"
Лидер группы и фаворит сезона будет принимать неуступчивый коллектив Олега Рыпана. "Полесье" подойдет к игре на фоне сверхважной победы над "Карпатами" в прошлом туре (2:0). Тем не менее, и "Прикарпатье" находится в хорошем игровом тонусе. Иванофранковцы с минимальным счетом обыграли "Эпицентр" (1:0). Подопечные Юрия Калитвинцева в нынешнем сезоне выделяются своей командной игрой. К тому же, в хорошей форме сейчас находится нападающий Филипп Будковский, который уже успел забить семь голов. Сможет ли защита иванофранковцев найти противодействие голеадору житомирян? Безусловно, фаворитами противостояния считаются хозяева, но "Прикарпатье" способно дать сражение любому сопернику. Отметим, что прикарпатцы с начала сезона больше одного гола за матч не забивают.
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