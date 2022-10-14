Полесье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В пятницу игрой в Житомире стартует восьмой тур в Первой лиге. В случае победы над "Прикарпатье" житомиряне могут одержать свою 130-ю домашнюю победу в Первой лиге. Отметим, что подопечные Юрия Калитвинцева не пропускают уже в течение 400 минут. Смогут ли прервать эту серию игроки "Прикарпатья"?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.