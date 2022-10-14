  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Полесье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Полесье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Испытания для иванофранковцев

Полесье - Прикарпатье: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
Новина українською

В пятницу игрой в Житомире стартует восьмой тур в Первой лиге. В случае победы над "Прикарпатье" житомиряне могут одержать свою 130-ю домашнюю победу в Первой лиге. Отметим, что подопечные Юрия Калитвинцева не пропускают уже в течение 400 минут. Смогут ли прервать эту серию игроки "Прикарпатья"?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 14.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Полесье (Житомир) Прикарпатье (Ивано-Франковск)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде