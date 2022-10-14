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Матч тура в Буче, интригующее противостояние в Тернополе. Что смотреть в субботу в Первой лиге
Анонс субботних матчей в Первой лиге
Фото: facebook.com/fcnyva1978
В субботу четырьмя матчами продолжится восьмой тур в Первой лиге. Центральным в туре станет игра в Буче, где "Оболонь" будет принимать "ЛНЗ".
Группа А
"Нива" Тернополь - "Диназ (Вышгород)
15.10.2022. 13:30. Тернополь. "Городской стадион им. Р. Шухевича"
В Тернополе встретятся пятая и шестая команды группы. "Нива" под руководством Сергея Задорожного не проигрывает четыре матча. Однако и "Диназ" на выезде играет успешно. Вышгородцы в трех гостевых матчах не уступали. "Диназ" достаточно неуверенно играет в защите в начале сезона. Команда уже успела пропустить одиннадцать мячей. Нас ожидает боевая игра, в которой сложно выделить фаворита.
"Эпицентр" (Дунаевцы) - "Буковина" (Черновцы)
15.10.2022. 15:00. Дунаевцы. "Колос"
Игра в Дунаевцах станет испытанием для предпоследней команды группы. Хозяева должны реабилитироваться за досадное поражение в прошлом туре от "Прикарпатья" (0:1), которое не позволило команде Нагорняка обойти "Карпаты". После удачного старта сезона "Эпицентр" набрал всего один зачетный пункт в двух матчах. Это свидетельствует о не самой лучшей игровой форме команды. Однако, и "Буковина" выступления в первом круге занести себе в актив не может. Подопечные Мельничука пропускают в каждом туре. Смогут ли гости наконец-то сыграть на ноль?
Группа Б
"Скорук" (Томаковка) - "Чернигов"
15.10.2022. 12:00. Умань. Стадион "Центральный"
"Скорук" подходит к игре после дебютной победы в Первой лиге. Томаковцы обыграли "Полтаву" (3:1). Однако, в защите хозяева играют неуверенно. Подопечные Степанова пропускают в каждом матче. "Чернигов" без шансов уступил ФК "Кремень" (0:2), поэтому гости приложат все усилия, чтобы исправиться за это поражение. Особое внимание защитникам "Чернигова" стоит обратить на Александра Мишуренко, который в минувшие выходные отличился первым хет-триком в сезоне. К тому же, эта игра может стать 100-й для Александра в Первой лиге.
"Оболонь" - "ЛНЗ"
15.10.2022. 13:00. Буча. "Юбилейный"
В Буче сыграют центральный матч тура. Встретятся команды, которые имеют одинаковое количество очков и делят первое и второе место в группе. "ЛНЗ" находится в хорошем игровом тонусе. Подопечные Ковпака пять матчей подряд выиграют и уже 470 минут не пропускают. Тем не менее, игра в Горишних Плавнях (1:0) задала много вопросов, ответ на которые можно будет найти в очном противостоянии с главным конкурентом. К тому же, "Оболонь" также надежно играет в защите. Киевляне не пропускают 197 минут. Надеемся, что обе команды в субботу порадуют нас забитыми мячами и, наконец, пропустят.
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