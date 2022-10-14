Первая лига. Полесье в эмоциональном матче переигрывает Прикарпатье

Матчем в Житомире открывался восьмой тур в Первой лиге. Непобедимое "Полесье" принимало неуступчивое "Прикарпатье".

Хозяева уже в начале встречи продемонстрировали свою настрой на игру и оправдали статус фаворита. Козак подал с углового на ближнюю стойку, Гитченко продолжил, а Нестеров с нескольких метров расстрелял ворота Геыича – 1:0. Отметим, что опытный защитник в этом матче возвращается после травмы. Андрей в нынешнем сезоне еще не играл. Житомирская команда на собственном поле забивает уже 13 матчей.

Пропущенный мяч заставил гостей играть смелее, но подопечным Рыпана не хватало завершающего паса. Защитники "Полесья" не испытывали проблем, а у Кудрика вообще работы не было. После середины первой половины встречи быстрая атака удалась хозяевам, но Герыч в прыжке парировал удар Будковского метров с 11-ти. Не прошло и минуты, как "Полесье" отличилось во второй раз. Артем Козак решился на удар из-за пределов штрафной и фортуна улыбнулась хавбеку – 2:0. На перерыв команды ушли с комфортным преимуществом лидера группы.

Уже на первой минуте второго тайма должен был забивать Цюцюра, но капитан "Прикарпатья" с выгодной позиции пробил выше ворот. После перерыва характер игры не изменился. "Полесье" грамотно играло по счету, а у "Прикарпатья" не хватало хладнокровия в завершающей трети поля. Вроде бы и неплохо играли гости, но довести до логического завершения свои атаки не могли.

На 70-й минуте отличился Стадник, но арбитр отменил этот забитый мяч из-за положения вне игры. В следующей атаке Матушевский сбил Козака и арбитр назначил пенальти. К тому же, вторую желтую за разговоры получил Бучакчийский. Одиннадцатиметровый Будковский реализовать не смог. Блестяще сыграл Герыч.

В итоге, матч завершился победой "Полесья" - 2:0. В активе житомирян 22 очка и лидирующая позиция.

VBET UA Первая лига. 8-й тур

"Полесье" - "Прикарпатье" 2:0

Голы: Нестеров (4), Козак (27)

Предупреждения: Борисевич (3), Демкив (41), Вакула (65), Бучаксийский (72)

Удаление: Бучакчийский (75)

Нереализованый пенальти: Будковский (76)

"Полесье" (стартовый состав): Олег Кудрик, Андрей Гитченко, Андрей Нестеров, Владислав Огиря, Евгений Морозко, Василий Грицук, Филипп Будковский, Артём Козак, Ян Морговский, Богдан Кушниренко

"Прикарпатье" (стартовый состав): Роман Герыч, Василий Француз, Александр Аксёнов, Владимир Рудюк, Владислав Бучакчийский, Роман Борисевич, Василий Цюцюра, Максим Стадник, Максим Соловьёв, Станислав Демкив, Олег Матушевский