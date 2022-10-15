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Нива Тернополь - Диназ: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Юбилейная игра для тернополян
Фото: facebook.com/fcnyva1978
Матч против "Диназа" для "Нивы" станет 200-м в Первой лиге. Подопечные Сергея Задорожного не проиграют в течение четырех матчах, однако и "Диназ" в гостях не уступал.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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