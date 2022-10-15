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Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Испытания для "Буковины"
Фото: ФК Буковина
В Дунаевцах третья команда группы будет принимать предпоследнюю. Отметим, что игроки "Эпицентра" забивали во всех личных встречах. После удачного старта сезона подопечные Нагорняка набрали всего один зачетный пункт в двух турах. Смогут ли хозяева наконец-то победить?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.
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