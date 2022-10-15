  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Первая лига
  4. Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Первая лига
Первая лига

Первая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Первая лига
(1 голосов)

Испытания для "Буковины"

Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Буковина

UA-Футбол
Новина українською

В Дунаевцах третья команда группы будет принимать предпоследнюю. Отметим, что игроки "Эпицентра" забивали во всех личных встречах. После удачного старта сезона подопечные Нагорняка набрали всего один зачетный пункт в двух турах. Смогут ли хозяева наконец-то победить?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Буковина (Черновцы) Эпицентр (Каменец-Подольский)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде