Эпицентр - Буковина: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

В Дунаевцах третья команда группы будет принимать предпоследнюю. Отметим, что игроки "Эпицентра" забивали во всех личных встречах. После удачного старта сезона подопечные Нагорняка набрали всего один зачетный пункт в двух турах. Смогут ли хозяева наконец-то победить?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 15.00.