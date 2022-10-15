Первая лига. Дубль Вовка приносит победу Чернигову над Скоруком

Открывалась субботняя программа в Первой лиге матчем между "Скоруком" и "Черниговом". Подопечные Степанова в прошлом туре впервые победили и это однозначно добавило команде положительных эмоций.

Номинальные хозяева активно начали игру, и уже на восьмой минуте могли открывать счет. Герой прошлого тура Мишуренко не попал в створ ворот с пределов штрафной. Высокий прессинг со стороны томаковцев создавал немалые проблемы гостям. Черниговцам не удавался выход из защиты в атаку. Игрокам "Скорука" не хватало конструктива в заключительной трети поля, а гости вообще не могли дойти до ворот соперника. Каких-либо ярких моментов в первом тайме не было.

Уже на 19-й секунде второго тайма гости вышли вперед. Пасечник махнул мимо мяча, а Вовк на скорости ворвался в штрафную и пробил мимо Варцабы. Неожиданное начало тайма, учитывая ход событий до перерыва. Следует отметить изменения в игре гостей. Коллектив из Чернигова начал гораздо организованнее защищаться и к этому соперник был не готов.

Голевых моментов подопечные Степанова во втором тайме так и не создали. В конце встречи Вовк на скорости ворвался в штрафную после заброса со своей половины поля и снял все вопросы о победителе матча – 0:2.

В итоге, матч завершился победой "Чернигова" - 2:0.

VBET UA Первая лига 8-й тур

"Скорук" - ФК "Чернигов" 0:2

Голы: Вовк (46, 86)

Предупреждения: Максим Сердюк (53), Мироненко (58)



"Скорук": Игорь Варцаба, Сергей Заец (Михаил Лаптев, 74), Станислав-Нури Малыш, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев (Ерик Бейер, 74), Александр Мишуренко, Артем Перебора, Святослав Шаповалов, Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский (Даниил Боженар, 78), Тимофей Сухарь

"ФК Чернигов": Александр Ширай, Анатолий Романченко, Дмитрий Мироненко, Кирилл Кривобороденко, Вячеслав Койдан (Роман Вовк, 39), Андрей Лакеенко, Мирослав Сердюк, Артур Быбик (Максим Шумило, 46) , Максим Сердюк, Дмитрий Кулык, Николай Сираш (Владислав Панько, 85)