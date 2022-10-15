Полтавское дерби в Горишних Плавнях, испытание для Мариуполя. Что смотреть в воскресенье в Первой лиге

В воскресенье двумя матчами завершится восьмой тур в Первой лиге. Отметим противостояние в Горишних Плавнях, где "Горняк-Спорт" будет принимать "Полтаву".

Группа А

ФСК "Мариуполь" - "Карпаты" (Львов)

16.10.2022. 13:30. Демидов. "Диназ"

Игра против "Карпат" станет настоящим испытанием для последней команды группы. Львовяне после поражения в лобовом матче с "Полесьем" выйдут на игру с максимальным настроем, ведь дальше отступать некуда. "Мариуполь" – единственная команда в группе, которая еще не побеждала. К тому же, мариупольцы пропускают в каждом матче. С такой игрой номинальным хозяевам сложно рассчитывать на зачетные пункты, но дать бой новички Первой лиги могут. Отметим, что "Карпаты" могут одержать 20-ю выездную победу.

Группа Б

"Горняк-Спорт" (Горишние Плавни) - СК "Полтава"

16.10.2022. 12:00. Горишние Плавни "Юность"

Полтавское дерби в рамках восьмого тура Первой лиги с турнирной точки зрения очень важно для обеих команд. Соперники делят последнее место и должны обязательно набирать зачетные пункты. Подопечные Жабченко в прошлом туре хоть и проиграли "ЛНЗ", но по игре произвели приятные впечатления. Безголевая серия "Горняка-Спорта" длится в чемпионате 197 минут и хозяева будут стремиться наконец забить. "Полтава" не впечатлила в матче с "Скоруком". Сделали ли подопечные Сисенко выводы из этого матча?