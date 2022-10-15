Первая лига. Оболонь в центральном матче тура обыгрывает ЛНЗ

В Буче был сыгран матч, который приковывал к себе особое внимание. Встречались лидеры группы, которые до восьмого тура имели по 16 очков. Переоценить важность этого матча из турнирной точки зрения было невозможно.

Игра должна была начаться в 13:00, но из-за воздушной тревоги начало встречи было отложено.

В начале встречи команды присматривались друг к другу. Было много борьбы, но без продвижения вперед. Больше владели мячом киевляне. И именно подопечные Иващенко создали первый голевой момент. После подачи с углового Даниил Карась пробил выше ворот. После середины первого тайма стандарт все-таки принес пользу номинальным хозяевам. Слободян навесил, а Артем Терехов в одно касание переправил мяч в верхний угол ворот – 1:0. Таким образом, "ЛНЗ" прерывает свою "сухую" серию, которая до тура составляла 470 минут.

С каждой минутой преимущество "Оболони" становилось все более ощутимым. Высокий прессинг киевлян заставлял гостей ошибаться. Ударов в створ ворот в первом тайме черкащане так и не нанесли. Очень убедительно и солидно играли киевляне.

В начале второго тайма черкащане больше владели мячом, но пройти защиту "Оболони" так и не удавалось. Киевляне очень хорошо подготовились к игре, разобрали сильные и слабые стороны оппонента. Подопечные Иващенко грамотно сбивали темп игры. Завершали встречу гости в меньшинстве, ведь Галенко за короткий промежуток времени получил два предупреждения.

В итоге, матч завершился победой "Оболони". Киевляне отрываются от "ЛНЗ" и становятся единоличным лидером группы.

VBET UA Первая лига. 8-й тур

"Оболонь" - "ЛНЗ" 1:0

Голы: Терехов (26)

Предупреждения: Шелихов (12) , Прокопенко (82)

Удаление: Галенко (90+3)



"Оболонь:" Назарий Федоривский, Даниил Карась, Артем Терехов, Тарас Мороз (Руслан Черненко, 58), Александр Осман, Олег Слободян (Максим Ярмоленко, 67), Александр Чернов, Егор Прокопенко (Станислав Василенко, 85), Виталий Груша (Евгений Корохов, 85), Максим Покотилюк, Игорь Краснопир

"ЛНЗ": Денис Шелихов, Максим Лопырёнок, Игорь Солдат, Владислав Хамелюк (Ярослав Галенко, 70), Владислав Нехтий, Олег Тарасенко, Иван Тищенко, Антон Савин (Павел Замуренко, 80), Олег Синегуб, Никита Полюлях, Андрей Ляшенко (Владислав Войцеховский, 64)