Первая лига. Гол Волохатого приносит победу тернопольской Ниве в игре с Диназом

Нива подходила к домашнему матчу против дебютанта Первой лиги после четырех матчей без поражений. Однако, надеяться на легкую прогулку подопечным Задорожного не приходилось, ведь вышгородцы способны испортить настроение любому сопернику.

Хозяева активно начали игру и добились своего на 18-й минуте. С ударом Соколова справился Солдатенко, но первым на добивании оказался Волохатый, который из-за пределов штрафной расстрелялворота - 1:0. После пропущенного мяча гости несколько перехватили инициативу, но с продвижением вперед у подопечных Головко были ощутимые проблемы. Защита "Нивы" в первой половине встречи не ошибалась. К тому же, игрокам "Диназа" не хватало скорости.

Во второй половине встречи гости продолжали больше контролировать мяч, но до голевых моментов дело не доходило. Вместо этого тернополяне могли закреплять свое преимущество, но тот же Волохатый на этот раз не смог переиграть Солдатенко.

Отыграться гости так и не смогли. Таким образом, "Нива" не проигрывает пятый матч подряд.

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"Нива" Тернополь - "Диназ" (Вышгород) 1:0

Голы: Волохатый (18)



"Нива": Максим Механив, Олег Соколов, Андрей Зинь, Олег Хруставка, Даниил Сухоручко, Андрей Ризнык, Игорь Гатала, Роман Волохатый, Богдан Козак, Роман Слива, Максим Демчук

"Диназ": Вадим Солдатенко, Ннабуиге Ричмонд Чуквуэмека, Валентин Корешков, Сергей Ичанский, Александр Литвинов, Олег Кос, Ярослав Богунов, Максим Кулиш, Андрей Волошин, Сергей Старенький, Станислав Мораренко