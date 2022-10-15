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Первая лига. Эпицентр и Буковина мячей не забивали

Первая лига
(1 голосов)

"Эпицентр" снова теряет очки

Первая лига. Эпицентр и Буковина мячей не забивали

Фото: ФК Буковина

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном сегодня матче восьмого тура Первой лиги встречались "Эпицентр" и "Буковина". Для хозяев эта игра была настоящей проверкой своих амибций.

В первой половине встречи темп игры был невысоким. Обе команды не порадовали яркой игрой в атаке, ведь в первую очередь пытались надежно сыграть в защите. Если от "Буковины" ожидали такой игры, то подопечные Нагорняка разочаровали. От третьей команды группы нужно требовать более активного футбола. Запомнился разве что Гирный, который при потере мяча сразу вступал в отбор. В конце первого тайма забил Жумига, но арбитр отменил взятие ворот. Александр выбил мяч из рук Чернобая.

После перерыва характер игры не изменился. Вся основная борьба шла в центре поля, а в заключительной трети поля конструктива не хватало.

На 71-й минуте после подачи с углового должен был забивать Стень, но игрок "Эпицентра" пробил мимо ворот. Предпоследняя команда группы приятно удивила своей организованной игрой в защите.

В конце встречи хозяева прибавили в активности, но забить не смогли. Где вы были раньше? Почему раньше так не играли? Наверное, такие вопросы к своим игрокам у болельщиков "Эпицентра".

В итоге, матч завершился нулевой ничьей. Таким образом, "Эпицентр" после четырех побед подряд снова теряют зачетные пункты.

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"Эпицентр" - "Буковина" 0:0

Предупреждения: Рябый (29), Гирный (31), Жумига (63)

"Эпицентр": Чернобай – Григоращук, Мороз, Ничипоренко, Чепелюк, В. Кристин, Костенко (Буряк, 46), Миронюк (Глущук, 60), Стень, Гирный (Беженар, 60)

"Буковина": Чеботарев – Гакман, Доценко, Новотрясов, Рябый, Пец, Столяр (Павлюк, 90+3), Кошман (Шишигин, 83), Палагнюк, Паламарчук, Жумига (Комисар, 66)

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В статье: Буковина (Черновцы) Эпицентр (Каменец-Подольский)
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