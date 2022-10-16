Горняк-Спорт - СК Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Полтавским дерби стартует программа заключительного игрового дня в восьмом туре Первой лиги. Напомним, что первый матч между этими командами должен был состояться 27 августа, но его перенесли на более поздний срок. "Горняк-Спорт" имеет шанс покинуть последнее место в случае победы. К тому же, "Полтава" в гостях не впечатляет - два поражения.

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.