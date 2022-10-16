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Горняк-Спорт - СК Полтава: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Полтавское дерби в Горишних Плавнях
Фото: фейсбук СК Полтава
Полтавским дерби стартует программа заключительного игрового дня в восьмом туре Первой лиги. Напомним, что первый матч между этими командами должен был состояться 27 августа, но его перенесли на более поздний срок. "Горняк-Спорт" имеет шанс покинуть последнее место в случае победы. К тому же, "Полтава" в гостях не впечатляет - два поражения.
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 12.00.
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