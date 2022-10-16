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ФСК Мариуполь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Испытания для мариупольцев
Фото: фейсбук ФК Карпати
"Мариуполь" – единственная команда в чемпионате, которая еще не побеждала. Завоевать три очка в противостояние с "Карпатами" - сверхсложная задача, к тому же подопечные, Красноперова пропускают в каждом матче. Смогут ли мариупольцы наконец-то сыграть на ноль?
Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.
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