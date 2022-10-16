ФСК Мариуполь - Карпаты: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Мариуполь" – единственная команда в чемпионате, которая еще не побеждала. Завоевать три очка в противостояние с "Карпатами" - сверхсложная задача, к тому же подопечные, Красноперова пропускают в каждом матче. Смогут ли мариупольцы наконец-то сыграть на ноль?

Смотрите прямую трансляцию матча на официальном YouTube канале ПФЛ. Игра начнется в 13.30.