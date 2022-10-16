Первая лига. Карпаты снова теряют очки, на этот раз в игре с аутсайдером

В заключительном матче восьмого тура встречались ФСК "Мариуполь" и "Карпаты". Львовяне стремились в этом матче реабилитироваться за болезненное поражение от "Полесья". К тому же, мариупольцы в нынешнем сезоне еще не побеждали.

Игра началась очень неожиданно. С первой акцентированной атаки мариупольцы отличились. Чернецкий подал с фланга, а невысокий Булгаков головой отправил мяч в сетку – 1:0. Отыграться в первой половине встречи львовяне не смогли. Гостям не хватало остроты впереди. Следует отдать должное подопечным Красноперова, которые очень организованно защищались. Возможно, также сказалась недооценка со стороны "Карпат".

В начале второго тайма опасно со штрафного пробивал Быковский, но Лепка парировал его удар. Гости с каждой минутой все больше контролировали мяч, но работы у Якубенко не было. После середины второй половины встречи подопечные Тлумака прибавили в активности. Опасно пробивали Чачуа, Кожанов, но игрокам "Карпат" не хватало точности. Достигли своего гости на 68-й минуте. Тарануху вывели на свидание с голкипером и Ростислав эффектно перебросил Якубенко – 1:1.

После забитого мяча "Карпаты" не сбавляли обороты, а мариупольцам уже было очень сложно защищаться. Усталость все же сказывалась. Однако вырвать победу подопечные Тлумака не смогли. Очередная потеря зачетных пунктов "Карпатами". Приятно сегодня удивили мариупольцы своей игрой и результатом. Матч завершился вничью - 1:1.

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ФСК "Мариуполь" - "Карпаты" 1:1

Голы: Булгаков (11) - Тарануха (68)



ФСК "Мариуполь": Никита Якубенко, Петр Харжевский, Иван Мочевинский, Дмитрий Павлиш, Игорь Быковский, Владислав Чушенко, Глеб Литюк, Егор Булгаков, Александр Чернецкий, Ярослав Доброхотов, Иван Мамросенко

"Карпаты": Роман Лёпка, Игорь Дуць, Андрей Ткачук, Амбросий Чачуа, Денис Кожанов, Юрий Тлумак, Артур Рябов, Александр Климец, Дмитрий Махнев, Ростислав Тарануха, Олег Лень, Денис Галенков