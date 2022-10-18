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Двое фанатов Карпат погибли на войне с россией
Вечная слава Героям Украины!
Фото: ФК Карпати Львів
Львовские "Карпаты" сообщили о гибели двух представителей фанатского движения на войне с российскими оккупантами.
"При выполнении боевой задачи погибли известные представители нашего движения: Юра "Тай" Осадчук (Lviv City Firm) и Ростислав "Дрогобыч" Шийко (лидер Banderstadt ultras).
Это невосполнимая потеря для всей карпатовской семьи. Вечная слава Героям Украины!", – говорится в сообщении клуба.
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Источник:Карпати Львів
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