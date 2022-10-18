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Двое фанатов Карпат погибли на войне с россией

Первая лига
(1 голосов)

Вечная слава Героям Украины!

Двое фанатов Карпат погибли на войне с россией

Фото: ФК Карпати Львів

Новина українською

Львовские "Карпаты" сообщили о гибели двух представителей фанатского движения на войне с российскими оккупантами.

"При выполнении боевой задачи погибли известные представители нашего движения: Юра "Тай" Осадчук (Lviv City Firm) и Ростислав "Дрогобыч" Шийко (лидер Banderstadt ultras).

Это невосполнимая потеря для всей карпатовской семьи. Вечная слава Героям Украины!", – говорится в сообщении клуба.

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В статье: война с россией Карпаты (Львов)
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Источник:
Карпати Львів

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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
18.10.2022 в 15:58
Світла пам’ять Героям!
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