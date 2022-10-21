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Дерби во Львове, испытания для Эпицентра. Что смотреть в субботу в Первой лиге
Анонсируем матчи субботы в Первой лиге
Фото: ФК Полісся
В субботу тремя матчами продолжится девятый тур в Первой лиге. Отметим западное дерби во Львове, где встретятся "Карпаты" и тернопольская "Нива".
Группа А
"Диназ" (Вышгород) - "Буковина" (Черновцы)
22.10.2022. 12:00. Демидов. "Диназ"
В Демидове встретятся команды, которые старт сезона не могут занести себе в актив. "Буковина" в прошлом туре приятно удивила. Подопечные Мельничука отобрали очки у "Эпицентра". Такого результата команда добилась за счет организованной игры в защите. Однако, против "Диназа" нужно забивать, если гости рассчитывают на победу. С игрой в атаке у черновицкого коллектива существенные проблемы. Игроки "Буковины" забили всего четыре гола. Что касается "Диназа", то подопечные Головко в прошлом туре минимально уступили "Ниве". В домашних матчах "Диназ" еще не выигрывал. Напомним, что матч первого круга завершился без забитых мячей. Надеемся, что на этот раз команды сыграют более агрессивно впереди, и голы мы увидим.
"Полесье" (Житомир) - "Эпицентр" (Каменец-Подольский)
22.10.2022. 13:30. Житомир. "Центральный городской стадион"
В Житомире встречается первая и третья команда группы, но фаворит в этом матче очевиден. "Полесье" четыре игры подряд выиграют, а "Эпицентр" последний раз побеждал 24 сентября. Подопечные Нагорняка переживают не лучшие времена. Если гости не добьются прогресса в игре, то надеяться наочки не стоит. Отметим, что подопечные Калитвинцева не пропускают уже 490 минут, а в домашних матчах забивают в течение 13 игр (25 голов).
"Карпаты" (Львов) - "Нива" (Тернополь)
22.10.2022. 15:00. Львов. "Украина"
Интересное дерби нас ожидает во Львове. "Карпаты" сейчас критикуют все и эта критика справедлива. От подопечных Тлумака ждут более качественного футбола. Если поражение в противостоянии с "Полесьем" можно было как-то объяснить, то ничья с "Мариуполем" стала настоящим шоком для болельщиков львовского клуба. В игре с "Нивой" хозяева обязательно должны побеждать. Однако, на легкую прогулку надеяться не стоит, ведь "Нивы" побеждает уже два тура подряд. Можно не сомневаться, что дерби будет напряженным.
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