Первая лига. ЛНЗ в компенсированное время дожимает Металлург

В Черкассах игрой между "ЛНЗ" и "Металлургом" открывался девятый тур в Первой лиге. Напомним, что в первом круге запорожцам удалось совершить сенсацию. Подопечные Микитина обыграли "ЛНЗ" - 2:1.

Уже в начале встречи коллектив из Запорожья продемонстрировал свои амбиции. Гости организованно защищались и при первой возможности пытались выходить из защиты в атаку. Дебютный удар по воротам нанес Снежко, но мяч пролетел мимо дальней штанги.

Очень удачно на первых минутах выходили из-под прессинга игроки "Металлурга". А что же "ЛНЗ"? Кроме удара Солдата нечего вспомнить. Подопечные Ковпака контролировали мяч, но до голевых моментов дело не доходило. Следует отдать должное запорожцам, которые очень хорошо изучили своего соперника.

От этого противостояния ожидали большего, но качество игры в первой половине встречи было невысоким. Команды ушли на перерыв без голов и без моментов.

На 51-й минуте хозяева создали первый голевой момент. После розыгрыша углового с выгодной позиции пробил Савин, но мяч пролетел выше ворот. Разговор с Александром Ковпаком пошел на пользу коллективу из Черкасс. На 64-й минуте Нехтий забросил в штрафную, но Павел Замуренко не смог переиграть Байду. Блестящая игра голкипера "Металлурга". С каждой минутой преимущество "ЛНЗ" становилось все более ощутимым.

На 76-й минуте Сергей Копил ворвался в штрафную, но переиграть Байду не смог. Молодой голкипер снова на высоте.

В компенсированное время хозяевам удалось вырвать победу. Тяпкин навесил на дальнюю штангу, а Иван Тищенко ударом головой отправил мяч в сетку. Таким образом, "ЛНЗ" одерживает сверхважную победу.

VBET UA Первая лига. 9-й тур

"ЛНЗ" - "Металлург" 1:0

Голы: Тищенко (90+3)

Предупреждение: Крапивный (19), Лопырёнок (36), Савин (55), Дворовенко (84)

"ЛНЗ": Кирилл Самойленко, Максим Лопырёнок (Сергей Швец, 44), Игорь Солдат, Антон Евдокимов, Владислав Нехтий (Владислав Хамелюк, 72), Александр Мигунов, Олег Тарасенко, Павел Замуренко, Иван Тищенко, Антон Савин (Сергей Копил, 72), Андрей Ляшенко (Максим Тяпкин, 46)

"Металлург": Назар Байда, Богдан Сокол, Егор Шалфеев (Антон Кича, 76), Валерий Сад (Владислав Борисенко, 76), Алексей Сидоров, Богдан Могильный (Владимир Белоцерковец, 61), Владислав Дворовенко, Дмитрий Крапивный, Сергей Палюх, Сергей Басов, Александр Снижко (Дмитрий Поддубный, 81)