Первая лига. Скорук и Кремень выдали сумасшедший матч

В еще одном субботнем матче Первой лиги встречались "Скорук" и "Кремень". В первом круге победу праздновали игроки "Кремня" – 3:1.

Гости активно начали игру и уже на четвертой минуте открыли счет. Азизов со штрафного навесил на дальнюю стойку, а Вивдич с близкого расстояния переправил мяч в сетку – 0:1. Защитники "Скорука" не уследили за 19-летним нападающим, который забил уже трегий гол в нынешнем сезоне.

На 17-й минуте хозяева еще остались в меньшинстве. Станислав-Нури Малыш сбил Вивдича, который выбегал на свидание с голкипером. Это был фол последней надежды.

Первый голевой момент томаковцы создали после стандарта. Удар Шмигельского парировал Музычка. Как ни странно, но именно в меньшинстве подопечные Степанова заиграли более агрессивно и интереснее. На 26-й минуте Панчишин сбил Разуваева и арбитр назначил одиннадцатиметровый. Пенальти уверенно реализовал опытный Александр Мишуренко – 1:1. Для Александра это пятый гол в нынешнем чемпионате.

В конце первого тайма хозяева даже вышли вперед. Музычка взял мяч в руки после передачи защитника и арбитр назначил свободный удар. Мишуренко мгновенно отдал на Шаповалова, а Святослав пробил в угол - 2:1. Футболисты "Кремня" даже не поняли, что произошло.

На 45+2 минуте Фальковский со второй попытки забил в пустые ворота – 2:2. Невероятный первый тайм.

В начале второго тайма подопечные Степанова вышли вперед. Шмигельский прострелил с фланга, а Мишуренко в касание пробил мимо Музычки – 3:2. У Мишуренко дубль и голевая передача. К сожалению, сразу после этого была объявлена воздушная тревога. Пауза длилась более полутора часов.

После возобновления игры гости снова сравняли счет. Владислав Бондарь решился на удар издали, а Игорь Варцаба не удержал мяч в руках – 3:3. Досадная ошибка голкипера "Скорука".

Вырвать победу ни одна из команд не смогла. В итоге, сумасшедшая игра завершилась вничью – 3:3.

VBET UA Первая лига. 9-й тур

"Скорук" - "Кремень" 3:3

Голы: Мишуренко (27, пен, 53), Шаповалов (42) - Вивдич (4), Фальковский (45+2), Бондар (73)

Предупреждение: Пасечник (11), Панчишин (22)

Удаление: Малыш (17)

"Скорук": Игорь Варцаба, Сергей Заец, Станислав-Нури Малыш, Кирилл Пасичник, Алексей Разуваев (Илья Цуркан, 80), Александр Мишуренко (Эрик Бейер, 83), Артем Перебора, Святослав Шаповалов (Владислав Клименко, 80), Дмитрий Плахтырь, Богдан Шмигельский (Игорь Коцюмака, 69), Тимофей Сухарь

"Кремень": Иван Музычка, Виктор Пилипенко, Орест Панчишин (Иван Куць, 63), Андрей Савицкий (Владислав Бондарь, 63), Симон Галоян, Даниил Сидоренко, Кирилл Матвеев, Давронбек Азизов, Даниил Фальковский, Максим Агапов, Александр Вивдич